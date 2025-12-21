Núria Terribas, experta en bioética: "Los hijos de adopción tienen derecho a conocer sus orígenes pero los nacidos con donante no"

A veces criar empieza antes de concebir. Es una de las ideas que sobrevuela en el capítulo de 'Sobrevivir a la crianza' de este domingo, dedicado a la crianza en casos de hijos dono -concebidos o, lo que es lo mismo, concebidos a través de la donación de gametos.

La noticia del donante danés de esperma que engendró casi 200 hijos en Europa ha generado muchas preguntas. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Y qué impacto puede generar en hijos dono-concebidos el saber que pueden tener tal cantidad de medio hermanos genéticos?

Hoy en España alrededor del 12 % de los nacimientos son fruto de técnicas de reproducción asistida, una proporción que no para de crecer. Y la donación en España es anónima.

Eso significa que uno de cada ocho niños que nacen en nuestro país lo hacen gracias a estas técnicas, y de ellos, un porcentaje relevante lo hace mediante donación de gametos.

Este dato no es menor. Nos obliga a preguntarnos no solo por cómo concebimos a nuestros hijos, sino por cómo les acompañamos después, qué derechos deberíamos respetar y qué relatos familiares debemos transmitir cuando se trata de origen e identidad.

Estas cuestiones se abordan en Sobrevivir a la crianza a través de las intervenciones de tres personalidades. Núria Terribas, jurista especializada en bioética y bioderecho, directora de la Fundación Víctor Grífols i Lucas y vicepresidenta del Comité de Bioética de Cataluña. "Nuestra ley no permite el nacimiento de más de seis hijos del mismo donante; otra cosa es que lo estemos controlando" asegura Terribas.

En el capítulo también explica la vivencia de los hijos dono-concebidos María Sellés, cofundadora y portavoz de la Asociación de Hijas e Hijos de Donantes quien afirma que “las clínicas cuidan mucho a las donantes, porque las necesitan". La tercera de las invitadas es Eugènia Monrós, doctora en Biología, especialista en genética humana y psicoterapeuta.

