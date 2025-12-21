El mapa de los españoles más protestones: los José y las María arrasan en quejas

Para bien o para mal, los españoles somos practicantes de lo que es ya casi un deporte nacional: la queja.

Si el café está frío. Si el café está muy caliente. Si el camarero va excesivamente lento. Si el local no nos parece bonito. Si es demasiado caro, está demasiado sucio o hay mucho ruido.

Somos exigentes con la perfección y dejar constancia pública no es un problema para algunos; aunque como todo, debe ser con medida, porque “la mucha luz es como la mucha sombra: no deja ver”.

Para conocer un poco más sobre esta realidad, un estudio ha puesto nombre a este suceso y ha bautizado a sus protagonistas como 'Karens'.

¿Tú también eres un 'Karen'?

Un o una 'Karen' es un término popularizado en redes sociales y se utiliza para hacer referencia a una persona que se queja de forma exagerada o constante, incluso cuando el motivo es pequeño.

Son las personas que a la mínima exigen “hablar con el encargado” o piden “la hoja de reclamaciones”. Aquellas de mecha muy corta que actúan con cierta actitud de superioridad y carecen de empatía hacia las personas que les están atendiendo.

Además, ahora que quejarse es más fácil por internet, no tienen problemas en mostrar su enfado de forma pública y dejar constancia en las redes sociales mediante vídeos y reseñas escritas.

Las reseñas de Google Maps

Para conocer un poco más acerca de este fenómeno, Casinos-online.es ha realizado un análisis para conocer cuáles son los nombres que aparecen con más frecuencia cuando hay una crítica negativa en internet.

Para ello, ha examinado más de 141.000 reseñas de Google Maps publicadas en locales de ocio, bares y restaurantes del país, de las cuales ha seleccionado más de 60.000 valoraciones de una y dos estrellas. Así pues, han podido detectar qué nombres aparecen con mayor frecuencia.

Los hombres más quejicas

Según el estudio, el líder en el podio masculino es José. Este nombre acumula 1.730 reseñas negativas y casi duplica al segundo clasificado. A continuación está Juan, con 946 críticas y David, con 795.

Antonio, Javier, Carlos, Miguel, Manuel, Francisco y Daniel se encargan de completar el resto de puestos que ocupan las diez primeras posiciones.

El estudio relaciona estos nombres con el mundo de las reclamaciones digitales, donde la insatisfacción es sinónimo de pocas estrellas y malas palabras. Sin embargo, este podio también refleja la popularidad de estos nombres en España, ya que nombres como Antonio, Manuel, Jose, Francisco o David son algunos de los nombres masculinos más frecuentes, según los últimos datos del INE de 2024.

Diseño de Zoe Campos

A más popularidad, más reseñas

En el caso de las mujeres, María es la ‘Karen’ por excelencia, porque acumula un total de 1.366 reseñas negativas. Por debajo aparecen los nombres de Ana, con 706 comentarios desfavorables, y Laura, con 440.

Tal y como ocurre en el ranking masculino, también existe una dinámica parecida con los femeninos: los nombres más comunes aparecen en las posiciones más altas.

Diseño de Zoe Campos

La comunidad más protestona

El estudio no solo analiza los nombres propios: también se centra en el origen de las personas que dejan reflejadas sus quejas. Por eso, al cruzar los nombres con los datos de incidencia regional de la página de estadísticas Forebears, el resultado es que Andalucía es el territorio que acumula más quejas: casi 4.000 quejas de clientes por cada 10.000 habitantes.

Por detrás de Andalucía, se posicionan los gallegos y los extremeños: más del 35% de su población resulta ser de los más quejicas, según el estudio.

En cambio, el premio a la región con más paciencia es para Melilla: su presencia en las críticas negativas es mucho más pequeña si la comparamos con la del resto del país.

5129266 de Zoe Campos

El enfado

Dejando a un lado la parte más anecdótica y graciosa del estudio, lo que está claro es que el estudio refleja la nueva realidad de los comercios: cuando algo del negocio no convence, la queja se traslada y se registra en internet.

Cuando el cliente tiene que decidir a qué establecimiento acudir, empieza un proceso de búsqueda de información. Anteriormente, con el boca a boca o la publicidad bastaba.

Pero ahora, ya no son los únicos factores decisivos para los clientes: la búsqueda por internet se ha convertido en una herramienta tan poderosa que si tu establecimiento no acumula un gran número de elogios en el ciberespacio, es probable que los clientes no acudan a ti, ya que las plataformas son el reflejo de nuestras anécdotas, pero también las nuevas hojas de reclamaciones.

Aun así, recuerda que si conoces a algún Jose o María puede que conozcas a un protestón de manual y, quizás, no lo sabías.