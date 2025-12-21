Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Directo Elecciones ExtremaduraEncuestas Elecciones ExtremaduraDesalojados BadalonaLluvia CatalunyaPeste porcinaSoledad NavidadPedro SánchezFríoBarcelonaLibrería BarcelonaPantojaVíctor ManuelComprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Plan Inuncat

Desactivada la alerta por chubascos a la espera de más lluvias durante la semana de Navidad

El episodio deja registros de más de 100 litros en el Vallès y de más de 70 en Badalona

Catalunya reactiva sus planes frente a inundaciones ante las intensas lluvias previstas para este viernes y sábado

Lluvias torrenciales en Badalona este sábado

Lluvias torrenciales en Badalona este sábado / ACN

Guillem Costa

Guillem Costa

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Protecció Civil ha desactivado este domingo la fase de alerta del plan Inuncat ante la mejora de las previsiones meteorológicas, aunque mantiene el dispositivo en prealerta por la posibilidad de que vuelva a llover con fuerza a partir de la noche en el litoral y prelitoral central y en el nordeste de Catalunya, aunque no se esperan frentes estáticos como el que el sábado se situó sobre el Barcelonès Nord, el Maresme y el Vallès.

El balance de las últimas 24 horas deja registros muy elevados en varios puntos del Vallès Oriental, la Selva y el Maresme. Destacan los más de 110 litros recogidos en Sant Fost de Campsentelles, los 98 litros en Sils, los 89,8 en Fogars de la Selva, los 84 en Mollet del Vallès y los 76,8 en la estación de Badalona-Museu, según datos de estaciones automáticas del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

El Meteocat da por finalizado el tramo más intenso del temporal, pero advierte de la llegada de un nuevo frente a última hora de este domingo, capaz de dejar precipitaciones abundantes en el litoral y prelitoral central y en el norte y nordeste del país. De cara a la madrugada del lunes, la lluvia podría mantenerse en comarcas del nordeste. Y de hecho, puede llover, no de forma constante pero sí durante varios días, durante toda la semana de Navidad. De hecho, en las últimas horas, el Meteocat ya avisó de que este domingo sería una especie de pausa antes de empezar a recibir más chubascos.

Más de 260 llamadas

La incidencia del episodio también se ha notado en los servicios de emergencia. El 112 ha contabilizado 261 llamadas relacionadas con la lluvia, con mayor volumen desde el Barcelonès (104), el Maresme (64) y el Vallès Oriental (35). Por municipios, Barcelona encabezó el recuento con 54 llamadas, seguida de Badalona (32), Arenys de Munt (29) y Santa Coloma de Gramenet (14).

PRECIPITACIÓN ACUMULADA

Mapa de las lluvias caidas en el área de Barcelona durante el sábado 20/12/2025

Por su parte, los Bombers de la Generalitat han atendido unos 120 avisos, concentrados principalmente en la Regió d’Emergències Metropolitana Nord (89) durante la franja de ayer sábado entre las 12.00 y las 16.00. Badalona fue una de las localidades más castigadas por los aguaceros torrenciales, con 21 servicios, seguida de Santa Coloma de Gramenet (9), Mollet del Vallès (6), Sant Fost de Campsentelles (5) y Sabadell (5).

Desalojo en Granollers

Entre las incidencias más relevantes, en Granollers se desalojó un bloque de viviendas por riesgo estructural. Los Bombers actuaron tras recibir el aviso de que unas obras en una terraza habían dificultado el drenaje del agua, provocando una sobrecarga que afectó a vigas de hormigón. Se realizó un apuntalamiento de urgencia y se cubrió la zona para evitar nuevas filtraciones. En total, fueron evacuadas 26 personas de ocho pisos en un edificio de cinco plantas.

Durante la noche y la madrugada, las precipitaciones se desplazaron lentamente hacia comarcas de Girona, con acumulaciones generales de 30 a 60 litros en áreas de la Selva, el Gironès y el Empordà. Ríos como el Besòs y el Onyar vieron como aumentaba su caudal, pero en todo momento la cantidad de agua se mantuvo por debajo de los umbrales de alerta. Desde Protecció Civil insisten en mantener la prudencia y evitar desplazamientos inecesarios en caso de lluvias intensas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar
  2. Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y los avisos en Catalunya
  3. Detenida en Barcelona por estafar casi 400.000 euros al hombre de 89 años que cuidaba
  4. Detenido en Amposta un hombre que introducía dinero falso hecho en Bulgaria
  5. Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA
  6. Los científicos niegan sobrepoblación general de jabalís y reclaman un censo antes de intensificar la caza
  7. El Gobierno tumba el 95% de los grandes proyectos eólicos evaluados este año
  8. Catalunya reactiva sus planes frente a inundaciones ante las intensas lluvias previstas para este viernes y sábado

El 45% de españoles solo va al dentista por emergencias: "Fui por una muela y acabé con una factura de 1.300 euros"

El 45% de españoles solo va al dentista por emergencias: "Fui por una muela y acabé con una factura de 1.300 euros"

Dos años y medio de espera para obtener cita en una clínica dental solidaria: "Todos necesitamos comer, ir al dentista no debería ser un lujo"

Dos años y medio de espera para obtener cita en una clínica dental solidaria: "Todos necesitamos comer, ir al dentista no debería ser un lujo"

Un influencer acumula seis denuncias de la Guardia Civil por violar espacios protegidos de Gredos para sus rodajes

Un influencer acumula seis denuncias de la Guardia Civil por violar espacios protegidos de Gredos para sus rodajes

Invierno 2026: la noche más larga del año abre una temporada de eclipses, lluvias de estrellas y el baile entre la luna y Júpiter

Invierno 2026: la noche más larga del año abre una temporada de eclipses, lluvias de estrellas y el baile entre la luna y Júpiter

Madrid celebra la XIV Carrera Solidaria de Papá Noel con récord: 11.000 corredores tiñen de rojo Recoletos bajo la lluvia

Madrid celebra la XIV Carrera Solidaria de Papá Noel con récord: 11.000 corredores tiñen de rojo Recoletos bajo la lluvia

La tía de los tres niños muertos en una patera: "No han querido matar a sus hijos. Imaginaban un futuro para ellos"

La tía de los tres niños muertos en una patera: "No han querido matar a sus hijos. Imaginaban un futuro para ellos"

Desactivada la alerta por chubascos a la espera de más lluvias durante la semana de Navidad

Desactivada la alerta por chubascos a la espera de más lluvias durante la semana de Navidad

Tres niños muertos en una patera que quedó a la deriva rumbo a Baleares

Tres niños muertos en una patera que quedó a la deriva rumbo a Baleares