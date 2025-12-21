Desactivada la alerta por chubascos a la espera de más lluvias durante la semana de Navidad

Protecció Civil ha desactivado este domingo la fase de alerta del plan Inuncat ante la mejora de las previsiones meteorológicas, aunque mantiene el dispositivo en prealerta por la posibilidad de que vuelva a llover con fuerza a partir de la noche en el litoral y prelitoral central y en el nordeste de Catalunya, aunque no se esperan frentes estáticos como el que el sábado se situó sobre el Barcelonès Nord, el Maresme y el Vallès.

El balance de las últimas 24 horas deja registros muy elevados en varios puntos del Vallès Oriental, la Selva y el Maresme. Destacan los más de 110 litros recogidos en Sant Fost de Campsentelles, los 98 litros en Sils, los 89,8 en Fogars de la Selva, los 84 en Mollet del Vallès y los 76,8 en la estación de Badalona-Museu, según datos de estaciones automáticas del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

El Meteocat da por finalizado el tramo más intenso del temporal, pero advierte de la llegada de un nuevo frente a última hora de este domingo, capaz de dejar precipitaciones abundantes en el litoral y prelitoral central y en el norte y nordeste del país. De cara a la madrugada del lunes, la lluvia podría mantenerse en comarcas del nordeste. Y de hecho, puede llover, no de forma constante pero sí durante varios días, durante toda la semana de Navidad. De hecho, en las últimas horas, el Meteocat ya avisó de que este domingo sería una especie de pausa antes de empezar a recibir más chubascos.

Más de 260 llamadas

La incidencia del episodio también se ha notado en los servicios de emergencia. El 112 ha contabilizado 261 llamadas relacionadas con la lluvia, con mayor volumen desde el Barcelonès (104), el Maresme (64) y el Vallès Oriental (35). Por municipios, Barcelona encabezó el recuento con 54 llamadas, seguida de Badalona (32), Arenys de Munt (29) y Santa Coloma de Gramenet (14).

PRECIPITACIÓN ACUMULADA Mapa de las lluvias caidas en el área de Barcelona durante el sábado 20/12/2025

Por su parte, los Bombers de la Generalitat han atendido unos 120 avisos, concentrados principalmente en la Regió d’Emergències Metropolitana Nord (89) durante la franja de ayer sábado entre las 12.00 y las 16.00. Badalona fue una de las localidades más castigadas por los aguaceros torrenciales, con 21 servicios, seguida de Santa Coloma de Gramenet (9), Mollet del Vallès (6), Sant Fost de Campsentelles (5) y Sabadell (5).

Desalojo en Granollers

Entre las incidencias más relevantes, en Granollers se desalojó un bloque de viviendas por riesgo estructural. Los Bombers actuaron tras recibir el aviso de que unas obras en una terraza habían dificultado el drenaje del agua, provocando una sobrecarga que afectó a vigas de hormigón. Se realizó un apuntalamiento de urgencia y se cubrió la zona para evitar nuevas filtraciones. En total, fueron evacuadas 26 personas de ocho pisos en un edificio de cinco plantas.

Durante la noche y la madrugada, las precipitaciones se desplazaron lentamente hacia comarcas de Girona, con acumulaciones generales de 30 a 60 litros en áreas de la Selva, el Gironès y el Empordà. Ríos como el Besòs y el Onyar vieron como aumentaba su caudal, pero en todo momento la cantidad de agua se mantuvo por debajo de los umbrales de alerta. Desde Protecció Civil insisten en mantener la prudencia y evitar desplazamientos inecesarios en caso de lluvias intensas.