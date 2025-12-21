Catalunya comerá el día de Navidad con nubes y lluvia, y con tormentas en el Empordà

Las nubes, las lluvias y, en las comarcas gerundenses del Empordà, las tormentas marcarán en Catalunya la comida del próximo jueves, día de Navidad, según la predicción hecha publica este domingo por la delegación catalana de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La nubosidad marcará la jornada, con precipitaciones que serán más probables e intensas en el litoral y el Pirineo, donde la cota de nieve se situará entre los 1.000 y los 1.300 metros. En las comarcas del Empordà, además, se podrán registrar tormentas.

El jueves, las temperaturas máxima y mínima oscilarán en la ciudad de Barcelona entre los 14 y los 10 grados; en Girona, entre los 13 y los 4; en Lleida, entre los 6 y los 2; y en Tarragona, entre los 11 y los 7. El viento soplará de norte y noroeste en el Empordà y en el sur de Tarragona. Además, informan de que la cota de nieve se situará en torno a los 1.000-1.300 metros y habrá heladas en el Pirineo y débiles en el resto del interior de la mitad norte.