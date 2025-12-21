Carlos Martín, arquitecto: "Las zonas de juegos infantiles de hoy en día son tremendamente aburridas"

Escalar, sudar, aprender, esconderse, saltar, colgarse, aparecer. La nueva zona de juegos infantiles de la avenida de Navarra de Zaragoza garantizará una experiencia de juego innovadora y al mismo tiempo genera enconados debates sobre su diseño e idoneidad. El arquitecto responsable de la misma y de la propia avenida, Carlos Martín, defiende la propuesta por su carácter disruptivo y aventura que todo el conjunto servirá para transformar un área del barrio de las Delicias que arrastra muchos años de urbanismo gris, denso y centrado en los coches.

La reforma de la avenida, que ahora cuenta con amplias aceras de once metros de ancho y amplias zonas verdes, facilita la creación de nuevas áreas peatonales que se están dinamizando con diversos elementos sociales como espacios de encuentro vecinal, espacios para terrazas y zonas de juegos infantiles y de mayores. Esta iniciativa sigue el camino ya emprendido por otras capitales nacionales y europeas de trasformar anchas avenidas de tráfico en ejes urbanos pacificados, naturalizados y vecinales, apostando decididamente por dotar de "todos los usos posibles" al espacio urbano. Así, el entorno se transforma en un punto de encuentro vecinal que integra propuestas innovadoras, como la nueva área de juegos y su laberinto vertical, que invita a descubrir la calle de nuevo como espacio de ocio y entretenimiento.

La nueva zona de juegos infantiles instalada en la avenida de Navarra de Zaragoza / EL PERIÓDICO

"Las zonas de juegos infantiles de hoy en día son tremendamente aburridas", evidencia el arquitecto. Además, son monótonas: columpios, toboganes y poco más. Como mucho, las cestas que han supuesto una innovación en el paisaje urbano. Por contra, el actual diseño vertical se crea "un recorrido de múltiples posibilidades que busca estimular, divertir y retar a los niños a que entren en su interior". Y todo en un metro de ancho. "La rareza de la instalación es parte de su atractivo", destaca al señalar que hay muchos recorridos metidos en su interior pensado para el desarrollo de la psicomotricidad, el equilibrio y el ejercicio físico.

Tal y como está diseñada el recorrido interior no presenta ningún desnivel superior a un metro, por lo que no existe riesgos de caídas. A la hora de innovar en una zona infantil lo principal es pensar en el uso que va a recibir y cómo puede contentar a los menores, pero también cumplir con todas las exigencias de seguridad. El área de la avenida de Navarra ha pasado todas las certificaciones y además se ha tenido en cuenta la cercanía de la calzada para añadir elementos de separación como una valla perimetral o un parterre vegetal de plantas arbustivas que todavía no ha crecido. Por otro lado, en la calle reformada el tráfico estará pacificado con un carril bici central y nuevos pasos de peatones, por lo que también se reducen riesgos.

"El éxito de un juego para niños se mide cuando los niños lo usan para jugar", indica a la hora de pedir confianza para una instalación que cumple con su cometido de ser "diferente" y de suplir la carencia de zonas singulares en la ciudad. De hecho, por su carácter único ya ha despertado interés de otras ciudades, interesadas en disponer de estructuras modulares de este tipo, pues pueden aportar un rasgo distintivo a zonas urbanas estrechas o con poco espacio disponible que requieren de áreas de convivencia.

La estructura ha sido creada por industrias Agapito, la única empresa aragonesa del sector con proyección nacional e internacional, que también apuesta por otras áreas lúdicas como Domo o Juga, diseñadas por el mismo arquitecto, que poco a poco van llegando a parques, avenidas y plazas. Martín espera que los laberintos verticales, con su aire lunar, sean elementos que aporten diversión y diferencia ante la uniformidad de las grandes ciudades. "Es una apuesta por la innovación y el diseño que resulta muy atractiva", asegura.

Proyectos estratégicos

Esta pieza aportará, además, un valor social al entorno en el que ha sido instalada, como ya sucede en la pequeña plaza en la confluencia con la avenida de Madrid colocada durante las obras de la primera fase de reforma de la vía, toda una intervención de cambio urbano también diseñada por el arquitecto. De hecho, Martín también ha sido responsables de otros proyectos estratégicos como el corredor verde entre los barrios del Oliver y Valdefierro, entre otros.

La instalación de la zona infantil en la acera sur de la avenida cumple con varios cometidos: por un lado dar servicio al conglomerado urbano de Delicias, de mucha densidad residencial y falto de zonas verdes y de esparcimiento, y además se beneficia de ser una zona en la que no pega el sol, por lo que se produce el ambiente óptimo para el disfrute de los niños.

Ante las reacciones que ha despertado entre los residentes del entorno, que se han planteado una recogida de firmas para que se instale en otro lugar, Martín insiste en que servirá como elemento de atracción y dinamización. "El objetivo de estos juegos y del proyecto de avenida Navarra es devolver la vida a la calle, por eso es necesario esperar un poco a ver cómo evoluciona su relación con los vecinos ya que será un polo de atracción por la propia singularidad que plantea", señala.