El último jabalí infectado cambia el escenario: "Reforzaremos la vigilancia en el entorno de Sant Cugat para detectar más casos"

El último jabalí que ha dado positivo por peste porcina africana apareció en Sant Cugat del Vallès, en un área próxima al campo de golf. Tal y como ha subrayado el Govern, este nuevo caso se localiza dentro del perímetro de seis kilómetros que marca la denominada zona cero. Por lo tanto, por ahora no hay indicios de que el virus haya traspasado el área delimitada, lo que el conseller Òscar Ordeig define como una "buena noticia". No obstante, el punto en el que se detectó el animal infectado queda a unos cinco kilómetros de distancia de los otros ejemplares que habían resultado positivos hasta la fecha.

En concreto, el mapa difundido este sábado por el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació muestra como el casco urbano de Sant Cugat del Vallès queda situado entre el lugar del último hallazgo y el área que hasta ahora se consideraba el núcleo principal de afectación. En resumen, el foco se ha desplazado ligeramente y ha dado un pequeño salto geográfico que obliga a extremar medidas y a intensificar la vigilancia en este nuevo entorno. ¿Qué escenario se abre y cómo se modificará la estrategia de la Generalitat tras este positivo, que eleva el recuento total a 27 (de 390 jabalís analizados)?

Nuevo radio de afectación de la peste porcina Visualización del mapa que muestra el nuevo radio de afectación de la peste porcina.

Para la conselleria, era "previsible" encontrar casos más lejos de lo que estaban detectándose por el momento. "Lo deseable es que los positivos estén cerca de la zona cero, pero ya estaba contemplado confirmar algún animal infectado a más distancia, por esta razón realizamos el rastreo y las capturas", ha asegura Ordeig este sábado desde Lleida. "A partir de las próximas horas, se seguirá con el operativo como estaba previsto, pero se reforzará el entorno de este animal", ha explicado el conseller, que también reclama calma a la ciudadanía.

Modificar el radio

El pasado viernes ya se anunció que cuatro nuevas localidades entraban en el radio de afectación de 20 kilómetros: Begues y Gavà (Baix Llobregat) y Olesa de Bonesvalls y Subirats (Alt Penedès). La situación ha obligado a crear un nuevo radio de 20 kilómetros que tiene como eje el nuevo caso. De esta forma, el Govern trabaja con dos radios paralelos que se sobreponen. Sin embargo, la zona cero, el radio de más peligrosidad de 6 kilómetros, no se modifica. "Tanto el ministerio como la Comisión Europea nos han recomendado mantenerlo y seguir aplicando medidas de contención en los pasos de fauna para evitar que los animales entren y salgan de esta zona", ha señalado Ordeig.

El próximo lunes se dará a conocer la auditoría realizada sobre el laboratorio IRTA-CReSA

Fuentes del operativo consultadas por EL PERIÓDICO, aseguran que, si se tiene en cuenta la localización de este último jabalí, es "esperable" que se detecten otros casos en la zona de Collserola algo alejados del punto de Cerdanyola del Vallès en el que se declaró el brote tres semanas atrás. Incluso no descartan que pueda haber algunos casos fuera de este radio de seis kilómetros. El virus, de momento se extiende como se esperaba pero no está actuando con una gran virulencia, a diferencia de lo que ha sucedido en otros brotes vividso en Europa. Los Agents Rurals han recibido la orden de ejecutar más capturas en estas zonas cercanas a los bordes del núcleo para evitar que el virus supere el perímetro.

Dos nuevas granjas

Además, dos nuevas granjas se han tenido que someter a pruebas para confirmar que sus cerdos no están infectados y ya son 57 las explotaciones que están bajo vigilancia. Sobre la afectación a las granjas, Ordeig ha destacado que un 78% de los mercados a los que España exporta carne de cerdo ya aceptan la regionalización, es decir, aceptan carne de áreas que no están afectadas por el brote: "Esto demuestra que, pese al impacto económico, que existe, se ha hecho un gran trabajo de reapertura paulatina que esperamos que prosiga".

Un comité técnico, en paralelo, ha ultimado una batería de medidas para reforzar la bioseguridad en las granjas y poner coto a la venta irregular de embutidos, al autoconsumo irregular y para evitar la posible presencia de comida contaminada en basuras. Además, aprovechando las fechas navideñas, el Govern impulsa este domingo una campaña de apoyo a los productos de proximidad que se centra en el pescado y el cerdo, pero con especial atención al sector porcino. El próximo lunes, el Govern hará pública la auditoría realizada sobre el IRTA-CReSA, el laboratorio situado en las inmediaciones del brote inicial y que trabajaba con el virus para tratar de encontrar una vacuna.