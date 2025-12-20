Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Lluvia CatalunyaDesalojados BadalonaPeste porcinaSoledad NavidadPedro SánchezFríoBarcelonaLibrería BarcelonaPantojaVíctor ManuelComprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

"Situación epidémica alta"

Salut prorrogará 15 días más el uso obligatorio de mascarillas en centros hospitalarios y residencias

Epidemia de gripe: Salut recomienda usar mascarilla en el transporte público

Mascarillas en centros sanitarios.

Mascarillas en centros sanitarios. / ARCHIVO / LA OPINIÓN

El Periódico

EFE

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Salut Pública prorrogará 15 días más la obligatoriedad de las mascarillas en centros hospitalarios y residencias, cuya vigencia estaba originalmente prevista hasta el 24 de diciembre debido a la incidencia de la gripe. Así lo ha anunciado el secretario del departamento de Salut de la Generalitat, Esteve Fernández, en declaraciones para el programa 'Via Lliure' de Rac1: "Estamos trabajando para que así sea", ha reconocido.

Fernández ha descrito el contexto actual como "una situación epidémica alta, con índices que hacía años que no veíamos". Con todo, ha transmitido un mensaje de tranquilidad al explicar que las urgencias "no están colapsadas" ni tampoco "cerca" de estarlo, aunque sí "presionadas", al mismo tiempo que ha sido prudente de cara a la celebración de las Navidades: "Podría ser que después de las comidas de Navidad vuelvan a incrementar los casos y el pico llegue entonces, pero es algo difícil de predecir".

Bajada en la incidencia

La mascarilla es obligatoria en Catalunya desde el 10 de diciembre en centros y servicios sanitarios, así como en residencias de ancianos y centros para personas con discapacidad, una medida que se implantó por 15 días y que ahora se renovará 15 días más.

Ha detallado que en los últimos cuatro días la incidencia de la gripe ha bajado, al pasar de 480 a unos 382 casos por cada 100.000 habitantes, pero ha asegurado que aunque la sensación es que se está "rozando" el pico de contagios, "no se puede descartar que en los próximos días vuelva a remontar" con la llegada de las celebraciones navideñas.

En cualquier caso, ha asegurado que la incidencia entre los mayores de 65 años se sitúa en los 200 casos por cada 100.000 habitantes.

Gripe "más contagiosa"

Aunque la gripe es este año "más contagiosa" y hay "más gente infectada", ha asegurado que el virus no es "más virulento" y que la vacunación está ayudando a amortiguar la incidencia de la gripe.

"En total ya hay unos 1,3 millones de personas vacunadas en Cataluña, unas 110.000 más que el año pasado", ha explicado Fernández, que ha recomendado, en la medida de lo posible, acudir a vacunarse con cita previa y que aquellas personas que tengan síntomas de gripe usen también la mascarilla en lugares muy concurridos, como el transporte público. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sanidad alerta de casos de sobredosis accidental de paracetamol con jarabes para niños
  2. Más de 34.000 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas MIR 2025-2026
  3. Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
  4. Detenida en Barcelona por estafar casi 400.000 euros al hombre de 89 años que cuidaba
  5. La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
  6. Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA
  7. Los científicos niegan sobrepoblación general de jabalís y reclaman un censo antes de intensificar la caza
  8. El Gobierno tumba el 95% de los grandes proyectos eólicos evaluados este año

Directo | La Federació Catalana de Futbol suspende todos los partidos de fútbol y fútbol sala con equipos de Barcelona, Vallès Oriental y Maresme

Directo | La Federació Catalana de Futbol suspende todos los partidos de fútbol y fútbol sala con equipos de Barcelona, Vallès Oriental y Maresme

Sanidad alerta de la detección de test falsos de covid y gripe en el mercado europeo

Sanidad alerta de la detección de test falsos de covid y gripe en el mercado europeo

Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar

Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar

Detenidas siete personas que robaban a plena luz del día en un salón de juegos de Toledo

Detenidas siete personas que robaban a plena luz del día en un salón de juegos de Toledo

Operación salida Navidad 2025, en directo: última hora del tráfico y las carreteras en Catalunya y el resto de España

Operación salida Navidad 2025, en directo: última hora del tráfico y las carreteras en Catalunya y el resto de España

Salut prorrogará 15 días más el uso obligatorio de mascarillas en centros hospitalarios y residencias

Salut prorrogará 15 días más el uso obligatorio de mascarillas en centros hospitalarios y residencias

Acusan a una familia de embarcar a una anciana fallecida en un avión de Málaga a Londres

Rupa Parmar, doctora, señala la clave de la tos para identificar el virus este invierno en España: "Ten en cuenta el tipo de tos..."

Rupa Parmar, doctora, señala la clave de la tos para identificar el virus este invierno en España: "Ten en cuenta el tipo de tos..."