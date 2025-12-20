Salut prorrogará 15 días más el uso obligatorio de mascarillas en centros hospitalarios y residencias

Salut Pública prorrogará 15 días más la obligatoriedad de las mascarillas en centros hospitalarios y residencias, cuya vigencia estaba originalmente prevista hasta el 24 de diciembre debido a la incidencia de la gripe. Así lo ha anunciado el secretario del departamento de Salut de la Generalitat, Esteve Fernández, en declaraciones para el programa 'Via Lliure' de Rac1: "Estamos trabajando para que así sea", ha reconocido.

Fernández ha descrito el contexto actual como "una situación epidémica alta, con índices que hacía años que no veíamos". Con todo, ha transmitido un mensaje de tranquilidad al explicar que las urgencias "no están colapsadas" ni tampoco "cerca" de estarlo, aunque sí "presionadas", al mismo tiempo que ha sido prudente de cara a la celebración de las Navidades: "Podría ser que después de las comidas de Navidad vuelvan a incrementar los casos y el pico llegue entonces, pero es algo difícil de predecir".

Bajada en la incidencia

La mascarilla es obligatoria en Catalunya desde el 10 de diciembre en centros y servicios sanitarios, así como en residencias de ancianos y centros para personas con discapacidad, una medida que se implantó por 15 días y que ahora se renovará 15 días más.

Ha detallado que en los últimos cuatro días la incidencia de la gripe ha bajado, al pasar de 480 a unos 382 casos por cada 100.000 habitantes, pero ha asegurado que aunque la sensación es que se está "rozando" el pico de contagios, "no se puede descartar que en los próximos días vuelva a remontar" con la llegada de las celebraciones navideñas.

En cualquier caso, ha asegurado que la incidencia entre los mayores de 65 años se sitúa en los 200 casos por cada 100.000 habitantes.

Gripe "más contagiosa"

Aunque la gripe es este año "más contagiosa" y hay "más gente infectada", ha asegurado que el virus no es "más virulento" y que la vacunación está ayudando a amortiguar la incidencia de la gripe.

"En total ya hay unos 1,3 millones de personas vacunadas en Cataluña, unas 110.000 más que el año pasado", ha explicado Fernández, que ha recomendado, en la medida de lo posible, acudir a vacunarse con cita previa y que aquellas personas que tengan síntomas de gripe usen también la mascarilla en lugares muy concurridos, como el transporte público.