Un profesor de Matemáticas explica los cinco errores que cometemos con el Gordo de la Lotería de Navidad

Pocas costumbres navideñas están tan arraigadas en España como la de comprar un décimo para el sorteo de lotería del 22 de diciembre. Un gesto que se repite año tras año, colas en administraciones, compañeros de trabajo que comparten número, familias que reservan "el de siempre". Y la ilusión, siempre la ilusión, colectiva y contagiosa, de que esta vez sí va a tocar. Sin embargo, detrás de esa tradición tan emocional hay una realidad matemática que invita a poner los pies en el suelo.

El profesor de Matemáticas, Física y Química Sergio Castro lo explica sin rodeos: no existe fórmula, estrategia ni número especial que aumente las probabilidades de llevarse el Gordo.

1. Todos los números tienen exactamente las mismas probabilidades

Castro insiste en que no existe ningún número especialmente favorecido. "Da igual cuál compres", sostiene: cada combinación tiene exactamente 1 oportunidad entre 100.000. Ni las terminaciones, ni las repeticiones históricas, ni los supuestos patrones cambian esta realidad. Para él, pensar lo contrario es simplemente una ilusión estadística muy extendida.

2. Un sorteo no influye en el siguiente

Según el matemático, uno de los erroresmás comunes es creer que la historia del sorteo afecta al futuro. Castro recalca que cada edición empieza desde cero. Que un número haya salido hace poco, o que lleve décadas sin aparecer, no altera su probabilidad. Es el mismo principio de un dado: resultados previos nunca modifican la tirada siguiente. Por eso afirma que estudiar "tendencias" del sorteo no tiene ninguna utilidad real.

3. Comprar más décimos no garantiza ganar

Castro advierte de que ampliar la compra tampoco convierte el juego en una estrategia rentable. Puede aumentar la probabilidad, pero nunca lo suficiente como para compensar el gasto. En sus explicaciones pone un ejemplo extremo: aunque alguien comprara 50.000 números diferentes —la mitad del bombo—, seguiría perdiendo dinero en términos matemáticos. La estructura del sorteo hace imposible que la inversión se recupere de manera sistemática.

4. La mayoría de los jugadores pierde dinero

El divulgador recuerda que las cifras dejan poco margen al optimismo estadístico: solo alrededor de un 5% de los décimos da un premio superior al coste, mientras que en torno al 85% no devuelve nada. Según Castro, esto demuestra que "lo normal es perder". No se trata de una opinión, recalca, sino de la forma en que está configurada la distribución de premios. De ahí que recomiende jugar sabiendo que la probabilidad real de beneficio es muy baja.

5. El verdadero motivo para jugar es emocional, no racional

Para Castro, esta es la clave que explica por qué el sorteo sigue siendo tan popular: la gente no juega por lógica económica, sino por tradición, ilusión y pertenencia. Compartir un número es compartir un deseo común, y esa emoción colectiva vale más que cualquier cálculo. Él mismo defiende que, entendido así, el sorteo "tiene sentido", siempre que se asuma que la estadística no está de nuestra parte.