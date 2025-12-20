Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Lluvia CatalunyaDesalojados BadalonaPeste porcinaSoledad NavidadPedro SánchezFríoBarcelonaLibrería BarcelonaPantojaVíctor ManuelComprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

En Directo

Desplazamientos

Operación salida Navidad 2025, en directo: última hora del tráfico y las carreteras en Catalunya y el resto de España

El dispositivo especial de vigilancia comienza a las 15.00 horas de este viernes y se prolongará hasta la medianoche del martes 6 de enero

Atasco en la AP7.

Atasco en la AP7. / MANU MITRU

Patricia Martín

Patricia Martín

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Navidad es uno de los periodos con más desplazamientos del año. La DGT calcula que, este año, habrá 22,4 millones de viajes por carretera, distribuidos en tres fases. El primer periodo con más volumen comienza este viernes a las 15 horas y durará hasta el 25 de diciembre. La segunda fase se desarrollará en torno a Nochevieja y la tercera, en Reyes. Para dar cobertura a estos desplazamientos, facilitar el tránsito y la seguridad vial, Tráfico ha preparado un operativo especial, que comienza este viernes, con la tradicional operación salida de Navidad.

En este hilo les mantendremos informados sobre la última hora del tráfico, accidentes y retenciones en las carreteras españolas y catalanas:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sanidad alerta de casos de sobredosis accidental de paracetamol con jarabes para niños
  2. Más de 34.000 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas MIR 2025-2026
  3. Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
  4. Detenida en Barcelona por estafar casi 400.000 euros al hombre de 89 años que cuidaba
  5. La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
  6. Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA
  7. Los científicos niegan sobrepoblación general de jabalís y reclaman un censo antes de intensificar la caza
  8. El Gobierno tumba el 95% de los grandes proyectos eólicos evaluados este año

Rupa Parmar, doctora, señala la clave de la tos para identificar el virus este invierno en España: "Ten en cuenta el tipo de tos..."

Rupa Parmar, doctora, señala la clave de la tos para identificar el virus este invierno en España: "Ten en cuenta el tipo de tos..."

La Línea 6 de Metro de Madrid reabre al completo tras más de 200 días de obras

La Línea 6 de Metro de Madrid reabre al completo tras más de 200 días de obras

Directo | Protecció Civil envía una alerta a los móviles en Badalona ante las lluvias torrenciales

Directo | Protecció Civil envía una alerta a los móviles en Badalona ante las lluvias torrenciales

Narcos contra narcos: iban a robar dos toneladas de hachís y apareció la Policía

Narcos contra narcos: iban a robar dos toneladas de hachís y apareció la Policía

Salut prorrogará 15 días más el uso obligatorio de mascarillas en centros hospitalarios y residencias

Salut prorrogará 15 días más el uso obligatorio de mascarillas en centros hospitalarios y residencias

Un herido de gravedad en un choque frontal entre un coche y un camión en Arbúcies (Girona)

La Policía frustra el robo de dos toneladas de hachís entre narcos rivales

Detenido en Amposta un hombre que introducía dinero falso hecho en Bulgaria

Detenido en Amposta un hombre que introducía dinero falso hecho en Bulgaria