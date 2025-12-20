Operación salida Navidad 2025, en directo: última hora del tráfico y las carreteras en Catalunya y el resto de España

La Navidad es uno de los periodos con más desplazamientos del año. La DGT calcula que, este año, habrá 22,4 millones de viajes por carretera, distribuidos en tres fases. El primer periodo con más volumen comienza este viernes a las 15 horas y durará hasta el 25 de diciembre. La segunda fase se desarrollará en torno a Nochevieja y la tercera, en Reyes. Para dar cobertura a estos desplazamientos, facilitar el tránsito y la seguridad vial, Tráfico ha preparado un operativo especial, que comienza este viernes, con la tradicional operación salida de Navidad.

En este hilo les mantendremos informados sobre la última hora del tráfico, accidentes y retenciones en las carreteras españolas y catalanas:

Protecció Civil, ante la previsión de lluvias en Catalunya: "Pedimos mucha prudencia, sobre todo en la movilidad" La predicción meteorológica ha puesto bajo aviso a varias comarcas catalanas. Protecció Civil ha publicado un mensaje en redes en el que llaman a la prudencia, "sobre todo en la movilidad". A esto añaden: "Si os tenéis que desplazar, tened en cuenta las previsiones del Meteocat y el estado de Trànsit. Aunque no llueva, no crucéis ríos y rieras de litoral y prelitoral central y norte".

Trànsit insta a la precaución en las carreteras ante la previsión de fuertes lluvias en Catalunya Con motivo de la previsión de lluvias intensas en varias comarcas catalanas, Trànsit ha publicado una serie de recomendaciones a tener en cuenta en las carreteras. Reducir la velocidad, estacionar el vehículo en caso de lluvias torrenciales, no cruzar zonas inundadas y aumentar la distancia de seguridad son los consejos de seguridad vial que ha compartido el organismo, desde donde instan a la "prudencia y responsabilidad".

Afectaciones al tráfico por obras en sentido Lleida Tal como ha informado Trànsit a través de su canal en redes, unas obras en la A-2 en Jorba provocan atascos de 3 km en sentido Lleida.

Circulación normalizada en la C-25 en Arbúcies Un accidente en la C-25 en el túner de Joanet, en Arbúcies, ha provocado cortes en dirección Girona. Finalmente, Trànsit ha confirmado la normalización de la circulación.

En Barcelona, accidente en la AP-7 Se ha producido un accidente en la AP-7, a la altura de Barberà del Vallés, que está produciendo retenciones, según han informado la DGT y Trànsit.

Accidente en Palencia En Palencia, un accidente dificulta el tráfico en la A-65, a la altura de Dueñas, en sentido Valladolid. Está provocando un corte del carril izquierdo y tres kilómetros de retenciones.

En Pontevedra, dificultades por accidente en la A-55 Un accidente en la A-55, a su paso por Mos, en Pontevedra, en sentido Vigo, está provocando retenciones.

Incendio de un camión en la AP-6, Segovia La DGT informa de que el incendio de un camión está provocando unos tres kilómetros de retenciones en la AP-6, a la altura de El Espinar, en sentido Tordesillas.

Carreteras afectadas por hielo y nieve La DGT informa de que hay cuatro carreteras cerradas por hielo o nieve. La A-4025 en Sierra Nevada; la ZA-103, a la altura de San Martín de Castañeda, en Zamora y en Navarra la NA-2011 en Pikatua y la NA-2012 en Muskilda-Irati. Además, está afectada, con nivel amarillo por nieve, la SA-203, a la altura de Peña de Francia y la DSA-191, a la altura de Candelario (nivel verde), ambas en Salamanca.