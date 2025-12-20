Júlia Barnola, cazadora de 29 años: "Todo el mundo debería probar a cazar una vez en la vida"

En Catalunya la presencia de mujeres en el mundo de la caza sigue siendo una minoría. La sociedad de cazadores de la que forma parte Júlia Barnola, de Travesseres en la Cerdanya, cuenta con unos sesenta miembros y solo cuatro son mujeres, una situación que refleja la tendencia general en el país. Según datos del Observatori de l’Esport de Catalunya, la caza sigue siendo un deporte claramente dominado por hombres, con el 98,7% de licencias federativas ocupadas por hombres y solo un 1,3% por mujeres, la cifra más baja entre las disciplinas deportivas. Entre semana Júlia trabaja como Higienista Dental, un trabajo delicado de consulta. Los fines de semana recorre las montañas cazando...

¿Cuántos años tiene?

Tengo 29 años.

¿De qué entorno familiar proviene?

Vengo de una familia de cazadores. Somos cinco en casa y los cinco cazamos. Mi madre se incorporó un poco más tarde, pero toda la vida he estado rodeada del mundo de la caza.

¿Su familia está vinculada al sector ganadero o sanitario?

No, en nuestro caso no. Mi familia está más relacionada con el sector de la construcción. La caza no nos viene de la ganadería.

¿Cómo empezó la tradición cinegética en su casa?

Mi padre ya hace muchos años que está en ello, desde una época en la que casi no se cazaba y no había jabalí. Junto con otros vecinos del municipio y pueblos de alrededor hicieron piña y empezaron a cazar.

¿Su madre también caza?

Sí, pero se puso más tarde, hace unos 10 o 15 años aproximadamente.

¿De pequeña ya lo vivía como algo normal?

Sí, totalmente. Antes incluso de tener permiso de armas ya acompañaba a mi padre y a mis hermanos. Los sábados de batida íbamos todos juntos: a la parada, con los perros, donde hiciera falta.

En un mundo mayoritariamente masculino, ¿cómo vive el hecho de ser mujer cazadora?

Nunca me he sentido incómoda. Sí que me resulta extraño el día que hay alguna otra mujer cazando.

¿Cuántas mujeres hay en su cuadrilla?

Actualmente, con permiso de armas, somos cuatro mujeres que salimos a cazar de manera más regular. Esta temporada se ha añadido una nueva compañera, pero hasta hace poco yo era la única que iba habitualmente.

¿Cuántos miembros tiene vuestra sociedad de cazadores?

Somos aproximadamente unos sesenta. Se trata de la Sociedad de Cazadores de la Baja Cerdanya, que engloba los pueblos de Lles, Arànser, Travesseres, Viliella y Músser.

¿Es una cuadrilla con jóvenes?

Dentro de lo que cabe, sí. Tenemos bastante gente joven y eso hace que la sociedad esté viva. Además, a menudo nos juntamos con cuadrillas de los alrededores para hacer cacerías puntuales.

¿Por qué cree que hay muchos más hombres que mujeres en la caza?

Creo que es una cuestión histórica, de roles de género del pasado. Antes la mujer se quedaba más en casa y la caza era vista como una actividad masculina. Poco a poco pienso que esto puede ir cambiando.

¿Cree que también influye el tipo de actividad que es?

Sí. Pasar toda la mañana fuera, levantarse muy temprano, buscar rastros, estar horas en la montaña y acabar tarde no gusta a todo el mundo. Hay quien lo ve como una pérdida de tiempo o no entiende el hecho de ir a cazar animales.

¿Cómo animaría a otra mujer a probarlo?

Creo que es una experiencia que se debería probar al menos una vez en la vida. Disparar es una parte importante, pero la caza es mucho más que eso.

¿Qué es lo que destacaría de la experiencia?

Levantarte temprano, sobre todo si ha nevado, buscar rastros, desayunar con los compañeros, ver trabajar a los perros, compartir el rato en la parada. Y después, reencontrarnos todos, comentar la jornada, las alegrías y los enfados, y a menudo acabar comiendo juntos.

¿Qué valor tiene la dimensión social de la caza?

Es clave. En la cuadrilla convive gente de 20 o 25 años con personas de 80. Sin esta actividad difícilmente habría esta relación intergeneracional.

¿Cómo gestiona la relación con la muerte del animal?

No creo que dependa de si eres hombre o mujer, sino de si lo has vivido toda la vida. Evidentemente hay un momento de respeto e incluso de tristeza, pero aprovechamos absolutamente toda la caza. No se tira nada.

¿Eso ayuda a asumirlo emocionalmente?

Sí, porque sabes que es un trabajo que se tiene que hacer. No es solo ocio, también es gestión del territorio. He crecido con esta realidad y no me ha generado ningún trauma.

¿Entiende las críticas que recibe el colectivo cazador?

Sí, pero también creo que si no se hiciera este trabajo habría más accidentes graves en las carreteras. Alguien lo tiene que hacer, y nosotros asumimos esta responsabilidad.

¿Hay sobrepoblación de jabalíes en la Cerdanya?

Sí, como en muchos otros lugares. Quizás aquí en menor medida, pero los hay. Y no solo se caza jabalí, también sarrios, corzos y ciervos.

¿Es diferente cazar jabalí que otras especies?

Sí. El jabalí se caza en batida y en cuadrilla. El corzo o el ciervo normalmente se cazan por apostadero, de manera más individual, y es una experiencia más íntima.

¿Cómo ve la actual crisis de la peste porcina africana?

Uy, esta es difícil. Parece que, de momento, lo tenemos bastante controlado. Quiero pensar —y cruzar los dedos— que no vaya más allá, que no se extienda y que se pueda solucionar. También creo que puede servir para que las personas no cazadoras nos vean con otros ojos y entiendan que nuestro trabajo no es tan negativo como a veces se percibe.

¿Hay algún mensaje que le gustaría transmitir?

Creo que hay que hacer mucha pedagogía, sobre todo en las escuelas. El cazador y la cazadora no somos malas personas, somos necesarios. También me gustaría romper mitos sobre los perros de caza, a menudo injustamente criminalizados. Hay de todo, como en todas partes, pero la realidad es muy diferente de lo que a menudo se pinta.