El episodio de lluvias intensas "estático" se ceba en Badalona, el Maresme y el Vallès a la espera de más precipitaciones

Protección Civil reclama mantener la cautela durante lo que queda de sábado y de cara a la próxima semana, puesto que las lluvias se repetirán. Las autoridades catalanas optaron esta vez por enviar un aviso Es-Alert a 14 municipios del Barcelonès Nord, el Maresme y el Vallès por acumulaciones de agua en varios puntos. Aunque el tramo más delicado se concentró en las dos horas posteriores al envío de la alerta, la subdirectora del organismo, Imma Solé, ha subrayado que la precaución debe mantenerse.

A esta hora, está previsto que las precipitaciones pierdan fuerza y se sigan desplazando hacia el norte. Durante la madrugada parará de llover y el domingo servirá como una pausa antes de que vuelva el agua la próxima semana. Dos horas después de emitirse el aviso, la masa de aire responsable de las lluvias más fuertes ya se había desplazado, pero entrará un nuevo frente que traerá más precipitaciones y un descenso de temperaturas durante la semana que viene. En este escenario, el domingo actuará como un "intervalo" entre ambos episodios.

Por el momento, Solé ha explicado que no se ha registrado ningún suceso "destacable". Aun así, ha recomendado a la población consultar la previsión meteorológica tanto del lugar donde se encuentra como del destino al que tenga previsto desplazarse.

Los Bombers de la Generalitat han atendido desde las 12:00 unas cincuenta alertas vinculadas a la tormenta, la mayoría en la Región Metropolitana Norte. En Granollers, el cuerpo evacuó un bloque de viviendas y está evaluando posibles daños en la estructura del edificio debido a la acumulación de agua. La mayor parte de los avisos se han concentrado en Badalona (10), Santa Coloma de Gramenet (6), Mollet del Vallès (5) y Sant Fost de Campsentelles (2). En Badalona, que supera los 59 litros, las intervenciones por balsas de agua se han localizado sobre todo en la zona de Montigalà. En Sant Fost de Campsentelles se han superado los 71 y en Granollers, los 48.

Alerta móvil

Protecció Civil, que ha enviado la alerta para evitar incidentes más graves, recuerda que en caso de lluvia es aconsejable evitar salidas innecesarias y actividades al aire libre, no acercarse a ríos, rieras o barrancos y no cruzar pasos inundables o zonas con agua acumulada. El pasado jueves, se decidió no enviar una alerta móvil con el sistema ES-Alert porque las previsiones no habían pronosticado la gran cantidad de agua que cayó en Badalona. Este sábado, en cambio, tanto los avisos del Meteocat como los de Aemet sí advertían de que podía tener lugar un episodio de "frente estático" como el que se ha observado.

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha valorado de forma positiva la gestión informativa de este sábado y ha afirmado que los canales de comunicación han funcionado perfectamente, tras haber criticado la decisión de tres días atrás, cuando acusó a la Generalitat de reaccionar "con lentitud" ante las lluvias torrenciales".