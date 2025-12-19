El CGPJ alerta de un aumento del 22,5% del número de víctimas de violencia de género que renuncian a declarar contra el agresor

El informe trimestral sobre la evolución de la violencia de género en los tribunales, publicado este viernes por el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), muestra un dato preocupante: entre el 1 de julio y el 30 de septiembre aumentó un 22,5% el número de víctimas que se acogieron a la 'dispensa del deber de declarar', un derecho en los procesos penales que permite a los familiares cercanos del acusado negarse a testificar en su contra.

Muchas víctimas se acogen a esta posibilidad, una vez interpuesta la denuncia, por miedo al agresor, las amenazas de este o las dificultades para romper los lazos afectivos y económicos que les unen. El problema es que el maltrato ocurre, en muchas ocasiones, en la intimidad del hogar y la víctima es el único testigo, por lo que si no declara en contra del agresor, la denuncia puede archivarse. La tasa de mujeres que renunciaron a testificar fue de 11,5 por cada cien víctimas de violencia de género, lo que supone un total de 5.480.

Ante ello, la presidenta del Observatorio del CGPJ, Esther Rojo, ha expresado este viernes, en el 'Informe trimestral sobre violencia de género', "su preocupación por el importante incremento de casos en los que la víctima se acoge a la dispensa del deber de declarar". Rojo ha transmitido a estas mujeres que "existen mecanismos para evitar la confrontación directa con el agresor cuando tienen que declarar en el órgano judicial" y "diversos tipos de medidas diseñados para protegerlas a ellas y sus hijos", por lo que les ha animado a denunciar y a confiar en la justicia.

Pese al aumento de las renuncias a declarar de las víctimas -en comparación con el mismo trimestre de 2024-, los datos del verano indican que el número de sentencias condenatorias asciende al 84,6%, uno de los porcentajes más altos de la serie histórica. Según Rojo, el hecho de que casi nueve de cada diez sentencias dictadas por los órganos judiciales contengan un fallo condenatorio "evidencia el elevado nivel de eficacia alcanzado por la justicia en una materia, como es la violencia de género, con una importante dificultad probatoria".

570 denuncias al día

Ante ello, ha insistido en su llamamiento a las víctimas a que "rompan el silencio y den un paso adelante para salir de la espiral de la violencia". Los datos del tercer trimestre muestran que el número de mujeres víctimas y de denuncias presentadas se han mantenido estables. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se contabilizaron un total de 49.156 mujeres víctimas (un 0,88% más que hace un año) y 53.268 denuncias (un 0,23% más), es decir, cada día se presentaron en España una media de 579.

Siete de cada diez denuncias (72,29%) las interpusieron las víctimas tanto en sede judicial como en comisaría. Sin embargo, los litigios interpuestos por los familiares solo representaron el 1,92% del total, un porcentaje levemente más bajo que el registrado en el mismo trimestre de 2024. El resto de las denuncias respondieron a atestados por intervención directa policial (el 16,27%), a partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado (el 6,96%) y a servicios de asistencia y terceras personas en general (2,56%).

La distribución de las víctimas según su país de origen sigue manteniéndose estable trimestre tras trimestre: el 61% tenían nacionalidad española y el 39% restante, otras nacionalidades. De ellas, 121 víctimas eran menores tuteladas, de las que el 69,42% eran españolas y el 30,58% extranjeras.

Órdenes de protección

Por otro lado, entre julio y septiembre se solicitaron un total de 12.844 órdenes de protección, un 1,6% menos que hace un año. De ellas, 10.806 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 2.038 por los juzgados en funciones de guardia.

Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 8.920, un 1,15% menos que hace un año. Sin embargo, tomando en consideración el total de órdenes de protección adoptadas (tanto por los juzgados de violencia sobre la mujer como por los juzgados de guardia), se adoptaron siete de cada diez órdenes solicitadas (69,44%), un porcentaje muy próximo al 66% de hace un año.