La portada de EL PERIÓDICO del 23 de diciembre de 2025

Lotería de Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Lista premiosMiguel Ángel GallardoMuseo PicassoExalcaldes MadridCaso FlechaHuelga sanitariosVivienda BarcelonaChris Rea
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 23 de diciembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior
  2. Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar
  3. Detenido en Amposta un hombre que introducía dinero falso hecho en Bulgaria
  4. Los centros comerciales contribuyen a la salud mental y alivian la soledad, según un estudio
  5. Núria Terribas, experta en bioética: 'Los hijos de adopción tienen derecho a conocer sus orígenes pero los nacidos con donante no
  6. El episodio de lluvias intensas 'estático' se ceba en Badalona, el Maresme y el Vallès a la espera de más precipitaciones
  7. Desactivada la alerta por chubascos a la espera de más lluvias durante la semana de Navidad
  8. La protesta de unos vecinos impide que los desalojados del B9 de Badalona pasen la noche en una parroquia

Cuando la vida se fragmenta, el movimiento recompone

Los Mossos investigan la ejecución de un hombre en plena calle en Castelldefels

CREA, el grupo señalado por los abusos del catedrático Flecha en la UB: de la élite académica al ostracismo

La UB lleva el caso Flecha a la Fiscalía por indicios de coerción sexual y psicológica, y aparta a otros dos docentes del grupo

Detenido un hombre en el Reino Unido acusado de violar y drogar a su exmujer durante 13 años junto a otras cinco personas

Caso Flecha en la Universitat de Barcelona: 30 años de denuncias y silencios

La nieve descarga en el norte de Catalunya y obliga a llevar cadenas en 11 carreteras del Pirineo

El miedo a la Nochebuena en personas LGTBIQ+: volver a casa activa viejas heridas

