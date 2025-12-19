La portada de EL PERIÓDICO del 20 de diciembre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 20 de diciembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
  2. Más de 34.000 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas MIR 2025-2026
  3. La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
  4. Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
  5. Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA
  6. Los científicos niegan sobrepoblación general de jabalís y reclaman un censo antes de intensificar la caza
  7. Qué es la súper gripe H3N2 y por qué preocupa: síntomas, contagio y tratamiento
  8. Los conservacionistas exigen por escrito al Govern que catalogue al lobo 'en peligro de extinción

85 personas atrapadas en un Avant averiado en el Aeropuerto de Reus

Alcanar empezará a derribar las casas de los primeros refugiados climáticos a finales de 2026

Detenido por matar a cuchilladas a su compañero de piso en Murcia

Enric Borràs, director de escuela: "Para las familias de los alumnos migrantes, aprender el idioma significa autonomía”

En libertad los cuatro acusados de una agresión sexual en Pamplona tras las pruebas de ADN

Las pruebas de selectividad de septiembre en Catalunya se avanzarán a julio a partir de 2027

Por qué llegamos agotados a Navidad incluso antes de que empiece

