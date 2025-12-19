En Directo
Desplazamientos
Operación salida Navidad 2025, en directo: última hora del tráfico y las carreteras en Catalunya y el resto de España
El dispositivo especial de vigilancia comienza a las 15.00 horas de este viernes y se prolongará hasta la medianoche del martes 6 de enero
La Navidad es uno de los periodos con más desplazamientos del año. La DGT calcula que, este año, habrá 22,4 millones de viajes por carretera, distribuidos en tres fases. El primer periodo con más volumen comienza este viernes a las 15 horas y durará hasta el 25 de diciembre. La segunda fase se desarrollará en torno a Nochevieja y la tercera, en Reyes. Para dar cobertura a estos desplazamientos, facilitar el tránsito y la seguridad vial, Tráfico ha preparado un operativo especial, que comienza este viernes, con la tradicional operación salida de Navidad.
En este hilo les mantendremos informados sobre la última hora del tráfico, accidentes y retenciones en las carreteras españolas y catalanas:
22.000 trenes
Además de por carretera, muchas personas se desplazan por tren, por lo que las estaciones son uno de los puntos calientes. Este viernes, de hecho, es una de las jornadas con más tráfico ferroviario del año, con 1.278 trenes programados en todo el país. En total, Adif prevé que 22.000 trenes circulen en Navidad, con 2,6 millones de plazas de alta velocidad y larga distancia. Por ejemplo, la estación Barcelona Sants prevé la llegada y salida de 2.613 en todo el periodo navideño.
Segundas residencias
La DGT prevé que la mayoría de desplazamientos, tanto de largo como de corto recorrido, especialmente durante los fines de semana y días festivos, se dirigirán hacia la segunda residencia, zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno, lugares de atracción turística invernal, así como áreas o zonas de grandes centros comerciales.
