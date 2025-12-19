Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Operación salida Navidad 2025, en directo: última hora del tráfico y las carreteras en Catalunya y el resto de España

El dispositivo especial de vigilancia comienza a las 15.00 horas de este viernes y se prolongará hasta la medianoche del martes 6 de enero

Atasco en la AP7.

Atasco en la AP7. / MANU MITRU

Patricia Martín

Patricia Martín

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

La Navidad es uno de los periodos con más desplazamientos del año. La DGT calcula que, este año, habrá 22,4 millones de viajes por carretera, distribuidos en tres fases. El primer periodo con más volumen comienza este viernes a las 15 horas y durará hasta el 25 de diciembre. La segunda fase se desarrollará en torno a Nochevieja y la tercera, en Reyes. Para dar cobertura a estos desplazamientos, facilitar el tránsito y la seguridad vial, Tráfico ha preparado un operativo especial, que comienza este viernes, con la tradicional operación salida de Navidad.

En este hilo les mantendremos informados sobre la última hora del tráfico, accidentes y retenciones en las carreteras españolas y catalanas:

