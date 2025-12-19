Previsión meteorológica
Navidad helada en Catalunya: Meteocat pronostica la llegada de varios frentes que dejarán frío y lluvia durante toda la semana
Los modelos indican la llegada de un frente atlántico a partir del lunes 22 de diciembre que dejará precipitaciones débiles o moderadas y un descenso de temperaturas
Catalunya reactiva sus planes frente a inundaciones ante las intensas lluvias previstas para este viernes y sábado
Catalunya vivirá una Navidad marcada por la inestabilidad atmosférica, el frío y, quizás, la nieve. El Servei Meteorològic de Catalunya afirma que a partir del lunes 22 de diciembre, en vísperas de las festividades, llegará una perturbación de origen atlántico que dará lugar a precipitaciones débiles o moderadas y de distribución irregular en buena parte del territorio y que, además, provocará un descenso notable de los termómetros. La combinación de ambos factores hará que la cota de nieve se sitúe entre los 800 y los 1.000 metros, lo que podría provocar nevadas en zonas de montaña y en algunos puntos del interior más elevados.
Tras el paso de este primer frente, se espera que durante la semana de Navidad se produzca la llegada de un amplio sistema de borrascas que se extenderá sobre Europa Occidental al menos hasta el domingo 28 de diciembre. Esta situación favorecerá la entrada de aire frío en todas las capas de la atmósfera, lo que provocará un descenso generalizado y aún más marcado de las temperaturas. Los modelos indican que durante gran parte de la semana los valores térmicos en Catalunya se mantendrán por debajo de la media climática, con heladas frecuentes en el interior y en áreas de montaña, reforzando un ambiente claramente invernal.
Los pronósticos a medio plazo indican la posibilidad de nuevos episodios de precipitación a lo largo de la semana, asociados al paso de distintos sistemas de bajas presiones. En algunas zonas, estas precipitaciones podrían caer en forma de nieve a cotas medias, especialmente si se mantienen las condiciones de aire frío en atmósfera. Los meteorólogos afirman que, debido a la compleja evolución de estos fenómenos, será necesario seguir las actualizaciones de la predicción para concretar con mayor precisión los efectos de este periodo de inestabilidad en Catalunya.
