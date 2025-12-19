Por qué hay abogados que advierten que no debemos comprar Lotería de Navidad

Se acerca el día del sorteo de la Lotería de Navidad y mientras millones de españoles siguen adquiriendo sus décimos con ilusiones renovadas hay voces autorizadas que lanzan una advertencia que va contracorriente: comprar lotería no es tan bonito como lo pintan.

Una de esas voces es la de Xavi Abat, un popular abogado que divulga contenido legal a través de TikTok, y que aprovecha el tirón de las fechas para señalar lo que él considera una trampa matemática cuyo único objetivo es recaudar impuestos.

Abat expone su crítica a partir de cuatro argumentos. El primero de ellos es económico, puesto que considera que la lotería "es una excusa fiscal del Estado para quitarte la pasta". Se vende al público como una vía para conseguir alcanzar algunos de los sueños de cada persona y muchas veces no se repara en el hecho de que viene acompañada de un gravamen inevitable: los premios superiores a 40.000 euros están sujetos desde hace años a una retención del 20%.

Incoherencias y tendencias peligrosas

Abat profundiza en un segundo argumento focalizado en un sistema que considera incoherente, en tanto que el Estado promociona la Lotería de Navidad mientras declara la guerra aparentemente a otras formas de juego. "El Estado te vende estos impuestos encubiertos y te promociona la lotería, pero persigue con leyes el juego, las máquinas en los bares y la ludopatía. ¡Qué incongruencia!", sostiene el letrado.

Un tercer fundamento tiene que ver con la estadística y para exponerlo recurre a un argumento demoledor: "La probabilidad de que te toque la lotería es del 0,001%. Es más probable que te caiga un meteorito en la cabeza".

El experto legal concluye su análisis con una reflexión más profunda que incluye una advertencia y una crítica velada a la sociedad actual y a su inacción ante los poderes fácticos. "El Estado nos quiere tontos, relajados, inútiles y quiere que creamos que si compramos lotería alguien de fuera nos va a dar el pase a la vida millonaria". Una tendencia peligrosa, según Abad, que aboca a las personas a un pensamiento por el que "no pueden hacer nada por sí mismas y esperan que alguien les cambie la vida".