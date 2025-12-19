La inmersión en catalán de jóvenes recién llegados a Manresa ya da frutos

Es un aula aparentemente normal como la de cualquier instituto. Con trabajos de los alumnos colgados en la pared, los típicos pupitres llenos de hojas, carpetas, lápices y algún ordenador, la pizarra en la pared y la mesa del profesor delante.

La que la hace diferente son los alumnos que se sientan cada día. Como Malak, Aya, Yahya, Nour o Juan Felipe, que siempre tiene una sonrisa en la cara. Son veinte jóvenes que llevan muy poco viviendo en Manresa. Algunos son refugiados, otros menores no acompañados y también quienes han vivido un proceso migratorio con sus familias para buscar un futuro más digno. Son los alumnos del Aula de Acogida Intensiva.

Desde hace tres meses que funciona en el instituto de Cal Gravat de Manresa. Se trata de una iniciativa innovadora del departamento de Educación para atender a alumnos de origen extranjero que se incorporan a los últimos cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con el objetivo de enseñarlos catalán -parten de cero- para que se puedan añadir con más garantías al sistema educativo convencional sin olvidar que también necesitan un acompañamiento emocional.

En Manresa y en Vic

Manresa y Vic son las dos únicas poblaciones de la Cataluña central que cuenta con un recurso de este tipo. En Vic se puso en marcha el pasado curso como prueba piloto. Funcionó y este curso se ha implantado en Cal Gravat de Manresa con la perspectiva de que en el segundo semestre de este curso se añada un aula más.

Se trata de una medida complementaria en las aulas de acogida ordinarias que existen en la mayoría de escuelas de Cataluña, donde los estudiantes recién llegados combinan el catalán con las materias ordinarias de sus respectivos cursos. En este caso su particularidad es que durante un semestre realizan una inmersión intensiva y personalizada en catalán para que adquieran las competencias básicas de comprensión y expresión oral y escrita para que puedan continuar sus estudios ya con un bagaje, sin partir de cero, que es cómo llegaron. También se les proporcionan herramientas para desarrollar habilidades personales y sociales para reforzar su seguridad y autonomía. Una vez acabe la formación, que en este caso finalizará el próximo febrero, cada uno irá a su instituto de referencia.

Valoración positiva

La valoración que hace Educación y el propio centro después de tres meses de actividad es positiva. También los alumnos, según ha podido constatar este diario.

Este jueves la directora de los Servicios Territoriales de Enseñanza de la Cataluña central, Saray Gómez, visitó el aula. Le acompañaban Mercè Guarro, inspectora del departamento; Alba Vinyes, directora del equipo de asesoramiento en Lengua, Interculturalidad y Cohesión Social (LIC) de Enseñanza en la Catalunya Central; y Mireia Ribas, directora de Cal Gravat.

Los alumnos recibieron su visita con timidez y cierta reserva. Aya rompió el hielo explicando que tiene 16 años y lleva seis meses viviendo en Manresa. A su lado, Yahya, de Argelia, también de 16 años, comentó que le gusta el fútbol. Al igual que Mohamed, de 15 años y de Ghana. Juega de portero aunque por su altura podría hacerlo a baloncesto. Más allá una siempre sonriente Malak, de 15 años, comentó que lleva 5 meses viviendo en la ciudad y que le gusta dibujar «Lo hace muy bien» remachó la profesora, Susanna Hernández, que junto a Alba Iglesias, son las profesoras del aula. Nour, con un lazo blanco en la cabeza, dijo en un más que correcto catalán que lleva dos meses viviendo en Manresa y que le gustaría ser dentista. Juan Felipe, en cambio, opta por una ingeniería. Es de Colombia. También a Nada, de 16 años y de Marruecos, le gustaría hacer una ingeniería.

Y así hasta veinte jóvenes de países como Marruecos, Senegal, Ghana, Gambia o Colombia, que comparten el aula. Las paredes están llenas de trabajos que han hecho en clase, muchos de ellos basados en canciones como 'Cualquier noche puede salir el sol'. En uno de los laterales hay un gran mapa del mundo bajo el título 'D'on venim'. De países de prácticamente todos los continentes salen hilos que van a parar a Manresa.

Todos los estudiantes aseguran que les gusta vivir en la ciudad. De Manresa destacan especialmente el parque de l'Agulla. Algunos visitan regularmente la biblioteca y todos ellos están a la expectativa, estos días, de un elemento nuevo que ha entrado en sus vidas: el tió. «Les ha sorprendido, pero se le han hecho suyo», explicó la profesora. Este viernes le harán cagar y esperan «caramelos, chocolate y regalos», según dijeron.

Una comisión de garantías elige a los candidatos a participar en el Aula de Acogida Intensiva.

Un recurso inclusivo

Según la directora de los Servicios Territoriales de Enseñanza en la Cataluña central, Saray Gómez, “es un recurso plenamente inclusivo, de acuerdo con el principio de equidad educativa, que entiende la inclusión como la adaptación del sistema al alumnado y no al revés. Es un apoyo educativo intensivo y temporal que da respuesta a las necesidades específicas del alumnado recién llegado en el momento de su incorporación al sistema educativo». Afirma que de lo que se trata es de favorecer una "inclusión real, progresiva y efectiva".