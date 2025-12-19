Las pruebas de acceso a la universidad en Catalunya serán los días 9, 10 y 11 de junio de 2026

La Conferencia General y la Junta del Consejo Interuniversitario de Catalunya (CIC) han celebrado este viernes sus respectivas sesiones en el Palau de Pedralbes de Barcelona para hacer balance de las políticas universitarias impulsadas este año y aprobar nuevos acuerdos de cara al futuro, como el calendario de las pruebas de acceso a la universidad. La Junta ha acordado que la selectividad 2026 se celebrará del martes, 9, al jueves, 11 de junio, en convocatoria ordinaria, mientras la extraordinaria será del miércoles 2 al viernes 4 de septiembre. 2026 será el último año en que en Catalunya la convocatoria extraordinaria de las PAU se celebre todavía en septiembre. Así, a partir de 2027 esta convocatoria se adelantará al mes de julio, como ya ocurre actualmente en todas las demás comunidades del Estado.

Este es uno de los acuerdos aprobados hoy por la Junta del Consejo Interuniversitario de Catalunya (CIC), órgano de coordinación del Gobierno y las doce universidades catalanas. Previamente, el secretario general del CIC, Xavier Martínez-Celorrio, ha informado de ello en la sesión de la Conferencia General del CIC, que incluye a un amplio abanico de representantes de la comunidad universitaria y de la sociedad civil y que tiene una función de asesoramiento en relación con las políticas universitarias. Al inicio de la sesión, la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha dedicado unas palabras en recuerdo del exrector de la Universidad Ramon Llull (URL), Josep Antoni Rom, fallecido repentinamente el mes pasado.

Último año de la excepción

Actualmente, Catalunya es una excepción y la única comunidad donde todavía se mantiene vigente una convocatoria extraordinaria de las PAU en septiembre. Con el acuerdo alcanzado este viernes, a partir de 2027 se equiparará al resto de comunidades y, al mismo tiempo, la medida se alinea con lo que ya se aplica en el ámbito educativo, donde no se realizan convocatorias extraordinarias de exámenes en septiembre en ninguna de las etapas educativas (primaria, ESO y Bachillerato), incluidos los grados universitarios.

En las etapas de ESO y Bachillerato, las convocatorias extraordinarias se realizan habitualmente en junio y en las universidades suelen celebrarse en julio, en función también de sus propios calendarios.

Adelantar la preinscripción

Uno de los principales efectos positivos del acuerdo es que permitirá adelantar unas semanas la preinscripción y las asignaciones de septiembre y, asimismo, repercutirá favorablemente en la matrícula universitaria, que podrá cerrarse con mayor antelación. Según ha apuntado la conselleria en un comunicado, este adelanto beneficiará al estudiantado en diversos aspectos clave. Por un lado, los estudiantes que se presenten a la convocatoria extraordinaria podrán examinarse de las PAU y conocer los resultados antes del mes de agosto y comenzar el curso universitario como el resto del alumnado, a mediados de septiembre.

Asimismo, los estudiantes que lo deseen podrán realizar antes la preinscripción para matricularse en universidades de otras comunidades. Finalmente, en caso de presentarse a la convocatoria extraordinaria, los estudiantes tendrán un conocimiento mucho más reciente de las materias, ya que habrán realizado las PAU ordinarias apenas un mes antes, y esta proximidad temporal puede contribuir a un mejor rendimiento académico.