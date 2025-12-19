El informe preliminar de la UE no ve indicios de que la peste porcina saliera del laboratorio de Bellaterra

La Generalitat ha asegurado este viernes que, según el informe de los técnicos de la Comisión Europea y del Ministerio de Agricultura y de la auditoría encargada para conocer el origen del brote de peste porcina africana (PPA) de Collserola, no hay "evidencias" ni "indicios" de que el virus saliera del laboratorio IRTA-CReSA. Lo ha reiterado el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, tras visitar la sede de este centro de investigación en sanidad animal situado en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en la zona donde se localizaron los primeros jabalíes muertos por PPA, y cuyas dependencias fueron registradas el jueves por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil.

Ordeig ha explicado que el informe de los técnicos europeos y del ministerio sostiene que "no hay evidencias ni indicios" de que el origen del virus sea el CReSA, ya que tanto sus instalaciones como sus protocolos "están bien", y "avalan las actuaciones hechas hasta ahora". Ha subrayado que la auditoría encargada a un grupo de expertos por parte de la Generalitat, que se está ultimando, también concluye que "los protocolos están bien y que todo se ha hecho correctamente", a falta de una documentación extra que se ha requerido.

Esa auditoría externa estará lista a principios de la semana próxima. Seis personas expertas en peste porcina africana (PPA) la están ultimando y la presentarán entre el lunes y el martes, según fuentes del departamento de Agricultura, Ramaderia i Pesca. La Generalitat anunció la auditoría tras la apertura de una investigación complementaria por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al conocer los resultados del laboratorio de referencia de la UE que apuntaba a que una de las hipótesis de la aparición de la cepa podría estar relacionada con las que se usan en experimentos.

En paralelo, los veterinarios de la UE que examinaron las instalaciones del IRTA-CReSA han concluido que se han garantizado las medidas de biocontención de los virus que hay dentro del laboratorio y que el personal trabaja de forma adecuada en la gestión y control de los experimentos sobre cepas de PPA, según ha remarcado Cristina Massot, secretaria general de la conselleria, quien ha explicado que se trata del informe provisional de estos expertos.

Illa sale en defensa del IRTA-CReSA

En la misma línea, desde Mataró (Barcelona), donde ha presentado el plan de barrios, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrado la "máxima transparencia y colaboración" por parte de la Generalitat ante todas las investigaciones en torno a la peste porcina africana y ha salido en defensa del IRTA-CReSA. "Hoy no hay ningún dato que nos permita afirmar que las cosas en el IRTA no se han hecho bien. Se han hecho bien. Toda la información que tenemos es esta", ha dicho Illa.

El conseller Ordeig ha insistido en la total colaboración de la Generalitat con todas las investigaciones sobre el origen del virus que hay en marcha. Ha resaltado que ayer el IRTA-CReSA facilitó a los Mossos d'Esquadra y a la Guardia Civil información y "muestras" que ya se habían remitido también al resto de administraciones que indagan sobre el origen del brote.

A la espera de la secuenciación

En cualquier caso, Ordeig ha asegurado que la prueba definitiva para saber el origen del virus vendrá al completar su secuenciación, ya que se conocerá entonces si coincide con cepas de ese laboratorio o no. Actualmente, hay "tres líneas de secuenciación en marcha", según Ordeig, que ha asegurado que la Generalitat tiene "ganas de conocer" el origen del brote.

Por el momento, el número de casos de jabalíes infectados por el brote de PPA se mantiene en 26, si bien el conseller ha indicado que hay un nuevo caso "sospechoso" que se está a la espera de confirmar. En cualquier caso, sería un jabalí situado en el radio de 6 kilómetros en torno al origen del foco.

360 jabalíes capturados, un 7% de ellos positivos

Ordeig ha detallado que, hasta ahora, se han capturado 360 jabalíes en Collserola, de los cuales solo ha habido un 7% de positivos; y que, en los últimos días, han aumentado las capturas y se está haciendo un "buen rastreo" tres semanas después del primer caso. A los animales se les hace, además de una PCR, una prueba complementaria de serología.

En cuanto a cómo reducirá la Generalitat el número de jabalíes en Catalunya, ha reiterado que en zonas con sobrepoblación se tendrá que actuar más y en otras menos, pero que cualquier medidda se hará con criterios científicos y se acordará en una mesa de diálogo. Para Ordeig, la Generalitat está "abriendo puertas" y siendo "proactiva" para investigar cualquier información que ayude a resolver este brote.

Se ha felicitado de que el virus no haya salido de un radio de 6 kilómetros y ha recordado que unas 500 personas trabajan actualmente sobre el terreno en esta crisis. Asimismo, ha avanzado que la próxima semana presentará un plan de refuerzo de la bioseguridad en Cataluña para blindar al máximo a las explotaciones catalanas.