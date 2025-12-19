Catalunya crea una guía "personalizada" de opciones para aprender catalán para las personas recién llegadas al país

La falta de plazas en los cursos de catalán para adultos es una denuncia que lleva años sobre la mesa, puesta tanto por colectivos de migrantes que ven como por un lado se les criminaliza por no hablarlo mientras, por el otro, no se les facilita aprenderlo, como por entidades en defensa del catalán. Conscientes de esa problemática -agravada en no pocas ocasiones por la falta de información sobre los recursos existentes- el Govern acaba de lanzar la iniciativa 'Bienvenidos a Catalunya, bienvenidos al catalán', un programa para informar a las personas recién llegadas a Catalunya sobre las opciones disponibles para aprender catalán, impulsada por el Departament de Política Lingüística en colaboración con el Consorcio para la Normalización Lingüística (CPNL).

El 'pack' de bienvenida incluye un vocabulario básico ilustrado, información sobre cursos de catalán próximos al domicilio de empadronamiento, un bolsa, una libreta y un bolígrafo

El objetivo principal del programa según explica el Govern en una nota de prensa hecha pública este viernes, es ofrecer "información personalizada" a la población migrante que acaba de llegar al territorio, "facilitar su acceso a los recursos formativos más cercanos" y "favorecer su integración social, educativa y laboral". La iniciativa presenta el catalán como una lengua clave de cohesión social, participación y convivencia, y proporciona "información básica sobre el marco lingüístico de Catalunya", prosigue el comunicado.

"Lote de bienvenida"

Como parte de la acción, se entrega un "lote de bienvenida" que incluye una carta del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, dirigida directamente a las personas recién llegadas. En ella, el conseller les da la bienvenida y les ofrece "información útil" sobre las lenguas en Catalunya. En el mismo texto, Vila subraya el papel del catalán como lengua propia y oficial del país, junto con el castellano, y destaca su uso habitual en la administración, el ámbito laboral, la educación, la universidad y la vida cultural y social.

El despliegue de la iniciativa ya ha comenzado en 21 municipios de toda Catalunya, con un total de 31 puntos de distribución, 11 de ellos en Barcelona. En estos puntos se entrega el material de acogida, que incluye, además de la carta institucional, un vocabulario básico ilustrado, información sobre cursos de catalán próximos al domicilio de empadronamiento, una bolsa, una libreta y un bolígrafo.

De Figueres a Vilanova i la Geltrú

Los municipios participantes en esta primera fase son Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, Figueres, Girona, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Manresa, Martorell, Mataró, Reus, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Vic y Vilanova i la Geltrú.

El material incorpora un código QR que permite acceder a la web de la iniciativa, donde la información está disponible en las principales lenguas de la población recién llegada. El portal incluye un buscador de cursos iniciales y básicos de catalán y de grupos de conversación repartidos por todo el territorio, con más de 400 puntos formativos disponibles.

Servicios de primera acogida

La distribución del material se realiza de forma coordinada entre los centros de normalización lingüística del CPNL, los servicios territoriales de Política Lingüística y los ayuntamientos, a través de puntos habituales de atención ciudadana como oficinas de atención al público, servicios de primera acogida, oficinas de empadronamiento y, en el caso de Barcelona, los Servicios de Orientación y Acompañamiento para Personas Inmigradas (SOAPI).

Con esta iniciativa, el Govern asegura buscar "reforzar" su compromiso "con la acogida lingüística y con el acceso universal al aprendizaje del catalán como herramienta fundamental para la cohesión social y la igualdad de oportunidades".