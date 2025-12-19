Catalunya reactiva sus planes frente a inundaciones ante las intensas lluvias previstas para este viernes y sábado

El Servei Meteorològic de Catalunya advierte del regreso de las lluvias torrenciales. Entre este viernes por la tarde y toda la jornada del sábado hay al menos una quincena de comarcas en aviso ante unos chubascos que podrían descargar con una intensidad fuerte y dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de apenas 30 minutos. La situación podría ser especialmente severa en el Barcelonès, Maresme, Vallès y Gironès. Protecció Civil afirma que ya ha reactivado los planes frente a inundaciones y ha encendido la fase de prealerta del plan INUNCAT ante las lluvias torrenciales previstas para el litoral y prelitoral central para las próximas horas.

Los modelos indican que las lluvias arrancarán este viernes por la mañana pero, en la mayoría de casos, irán avanzando con un carácter débil. Todo apunta a que los chubascos irán cogiendo fuerza a partir de la tarde del viernes, cuando se esperan descargas localmente fuertes en el litoral y prelitoral central. Parece que la situación se alargará de cara al sábado, ante una jornada de lluvia generalizada que afectará "a cualquier punto del territorio", aunque "con un carácter más intenso" en el litoral y prelitoral central, y que previsiblemente dejará varios episodios de carácter torrencial.

El episodio ha obligado a activar avisos de nivel amarillo y naranja por intensidad de lluvias desde el Baix Penedès hasta el Alt Empordà y la Garrotxa, pasando por el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme y el Vallès. Según la última actualización de Meteocat, este viernes los avisos más severos se concentran en el Maresme, Vallès Oriental, la Selva, Gironès, Baix Empordà, Pla d'Estany y Alt Empordà. El sábado, tanto por la mañana como por la tarde, se suman a los avisos de nivel naranja el Barcelonès y el Vallès Occidental ante unas lluvias torrenciales que, tal y como ocurrió el martes en puntos como Barcelona y Badalona, podrían descargar grandes cantidades de agua en muy poco tiempo.

Los pronósticos apuntan a que las lluvias seguirán abriéndose paso también de cara al domingo y al lunes. El domingo por la mañana hay activados al menos seis avisos amarillos por intensidad de lluvias en el extremo noroeste de Catalunya. El lunes se perfila como una jornada de lluvia generalizada en todo el territorio y donde, además, se espera un marcado descenso de las temperaturas.