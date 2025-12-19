Catalunya avanza en la compra de parques públicos fotovoltaicos

Pese a que sobre el papel el marco regulatorio es similar, levantar un parque eólico y poner en marcha una planta fotovoltaica son hoy procesos muy distintos. Mientras la eólica acumula obstáculos administrativos y ambientales que ralentizan su despliegue, la energía solar ha encontrado una vía más despejada para crecer. En este contexto, Catalunya ha tratado de acelerar en los últimos años la implantación de instalaciones fotovoltaicas, tanto de iniciativa privada como pública. En las próximas semanas, de hecho, está prevista la conexión a la red del mayor parque solar de la comunidad autónoma, en Alcarràs, impulsado por un promotor privado.

Pero en paralelo a estos proyectos, L’Energètica, la empresa pública de renovables de la Generalitat, se prepara para reforzar su estrategia de crecimiento a través de la compra de parques solares ya desarrollados o en trámite, sin abandonar su otra gran línea de actuación: la instalación de placas fotovoltaicas en los tejados de edificios públicos.

El último gran movimiento en esta dirección se ha concretado esta misma semana con la autorización del Govern para que L’Energètica adquiera el parque solar de Els Valentins, en el municipio de Ulldecona (Montsià). La instalación se convertirá en la principal planta de generación de la compañía pública y en la segunda mayor de Catalunya. Con cerca de 16.000 paneles, el parque alcanzará una potencia de 11,3 MW y se encuentra en la fase final de pruebas previa a su conexión a la red.

El parque fotovoltaico de Els Valentins. / L'Energètica

La planta tendrá una producción anual equivalente al consumo eléctrico anual de un hospital de las dimensiones del Sant Joan de Reus. La operación, que incluye la compra de la instalación y de los terrenos, se ha acordado por un importe de 2,8 millones de euros, tras superar una auditoría externa y constatar la aceptación territorial del proyecto. El diseño del parque incorpora también criterios de convivencia con el entorno rural: en parte de la superficie se permitirá la actividad agrícola y en otra zona la generación eléctrica se compatibilizará con la presencia de rebaños.

Pendientes del presupuesto

La hoja de ruta de L’Energètica pasa por ampliar el número de adquisiciones. Más allá de este tipo de operaciones negociadas, la empresa pública prepara una nueva convocatoria, la tercera (en la de este año se logró la titularidad de cuatro parques más), para comprar proyectos fotovoltaicos de menos de 5 MW construidos por manos privadas.

"Tenemos una estrategia diversificada para llegar a los 1.000 MW: instalamos placas en los tejados, construimos parques propios desde cero y la tercera pata es la compra, ya sea a través de una subasta o de una negociación bilateral, de proyectos avanzados", sostiene Daniel Pérez, director de la compañía pública. "Hemos comprobado que el sector privado tiene interés en vender estos proyectos que encajan con nuestros criterios", añade.

El volumen de la próxima inversión aún no está definido y dependerá del presupuesto del que disponga la compañía en 2025. Pero está previsto seguir explorando operaciones negociadas similares a la de Els Valentins y, a la vez, convocar una nueva convocatoria durante el primer semestre de 2026. También está previsto que L'Energètica impulse la repotenciación de dos parques eólicos existentes. En estos momentos, la compañía eléctrica pública de la Generalitat ya genera 50 MW anuales y para el año que viene se propone alcanzar los 100 MW.

El impulso a esta agenda de descarbonización coincide con el creciente peso de Pérez en la arquitectura energética del Govern. Esta semana ha sido nombrado presidente y coordinador del grupo de trabajo de la Comisión Interdepartamental de Transición Energética, un órgano que ya se reúne desde hace meses con el objetivo de alinear a las distintas conselleries en asuntos energéticos y desbloquear proyectos estratégicos en renovables. Se trata de un cargo compatible con la dirección de L'Energètica (y no remunerado) que consolida a Pérez como una de las figuras de referencia del Ejecutivo de Salvador Illa en la materia.