Alcanar empezará a derribar las casas de los primeros refugiados climáticos dentro de un año

El municipio de Alcanar (Montsià) es el primero de Catalunya que tendrá ciudadanos desplazados a causa del cambio climático. Las graves consecuencias que provocó el paso de la dana Alice en el barranco del Llop han llevado a vecinos, ayuntamiento y Govern a abordar la "única salida posible": derribar construcciones en zonas inundables y ceder espacio a la naturaleza en la urbanización L'Estepona, del barrio marítimo de Alcanar Platja.

Este viernes, el alcalde de la localidad, Joan Roig, que dejará el puesto en los próximos días por la carga física y mental que ha sufrido tras los repetidos episodios de inundaciones, ha firmado un convenio con la Generalitat para sacar adelante un protocolo de actuaciones que terminará con la compra o expropiación por parte de la Administración de las casas afectadas y la reubicación de los vecinos.

Durante las últimas semanas, el municipio ha trabajado junto con el Departament de Presidència, liderado por el conseller Albert Dalmau, para concretar la receta que se aplicará en el Montsià. Lo primero que se hará es poner en marcha una comisión de seguimiento del proceso. A partir de aquí, durante los primeros 10 meses se valorarán todas las alternativas posibles y se licitará y redactará el proyecto hidráulico para el barranco.

Compra acordada

Luego, de los 10 a los 20 meses, es decir, como pronto, a partir de finales de 2026, se aprobarán los instrumentos urbanísticos correspondientes para reordenar el ámbito, se dará la luz verde al plan de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y se comenzará a negociar la adquisición de las viviendas (no tienen por qué ser las 10) que se haya decidido derribar por parte de la Generalitat. Aquí, se puede optar por una compra acordada, la vía preferida por parte del Ejecutivo catalán, o por los expedientes de expropiación.

Dpespués, entre los 20 y 36 meses, la ACA ejecutará las obras hidráulicas y el ayuntamiento pasará a ser el titular de la zona afectada, que se restituirá morfológicamente y se renaturalizará. Para que esto suceda, primero el consistorio deberá renunciar a la subvención que solicitó para desarrollar un proyecto hidráulico a la zona. De esta forma, será la ACA quien afrontará, siempre en conversación con Alcanar, la reformulación hidrológica de los terrenos. En total, el proceso puede durar hasta tres años, pero la idea del Govern con este proceso es dar respuesta a las peticiones del ayuntamiento y eliminar construcciones de una zona inundable en la que las avenidas se repiten con asiduidad. La intención de la Generalitat no es replicar esta receta en todas parte sino individualizar la respuesta a los problema causados por el riesgo de inundación, cada vez más presente por el cambio climático.