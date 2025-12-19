Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

85 personas atrapadas en un Avant averiado en el Aeropuerto de Reus

Al menos 85 personas han quedado atrapadas este viernes por la tarde en un Avant averiado en el cambiador de vías en el Aeropuerto de Reus. Los hechos han ocurrido a las 19.30 horas, según han denunciado parte de los pasajeros en las redes sociales.

Casi una hora después de la anomalía en el servicio, Renfe ha explicado que el convoy afectado havía sufrido una incidencia y que los viajeros serían trasbordados a otro tren a través de pasarelas.

Este último tren debe trasladar a los viajeros a la estación de Camp de Tarragona, desde donde continuarán viaje con un servicio alternativo de transporte.

