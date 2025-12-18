La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona impartirá el grado de Farmacia a partir del curso 2027-28

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ofrecerá el grado en Farmacia desde el curso 2027–28. El nuevo grado, cuando se complete el proceso de validación por parte de la Generalitat, ampliará la oferta en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, en Reus.

Es la respuesta a una petición del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT), que trasladó a la URV la necesidad de incorporar profesionales en el territorio para dar respuesta a la demanda y evitar así que los estudiantes tengan que desplazarse a Barcelona. Este jueves, el consejo de gobierno de la universidad también ha aprobado la convocatoria de plazas de profesorado.

El grado en Farmacia tiene como objetivo formar expertos en todos los ámbitos relacionados con los medicamentos, de conformidad con las directivas europeas referentes a la profesión farmacéutica y proporcionando la formación necesaria para ejercerla. La duración de los estudios es de cinco años de enseñanza teórica y práctica, con un total de 300 créditos, 30 de los cuales son de prácticas tuteladas en farmacias y hospitales.

Los departamentos implicados en el nuevo grado serán Ciencias Médicas Básicas, Medicina y Cirugía, Química Física y Inorgánica, Química Analítica y Química i Orgánica, Bioquímica y Biotecnologia, y Gestión de Empresas.

El consejo de gobierno de la URV también ha aprobado la convocatoria de priorización de 21 plazas de promoción de las dos figuras de catedrático: el de universidad y el contratado. El plazo para presentar solicitudes se abre este 19 de diciembre y se cierra el 16 de enero.