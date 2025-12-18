Los sindicatos de educación irán a la huelga el 11 de febrero y anuncian "un ciclo de movilizaciones"

La reunión que este jueves han mantenido el personal laboral del Departament de Educació y FP de la Generalitat no ha sido fructífera, y los sindicatos ya han convocado una serie de huelgas a partir del próximo 11 de febrero si la conselleria "no presenta compromisos reales en la negociación". Además, los sindicatos han anunciado que, si Educació "no rectifica", llevarán a cabo una "nueva movilización masiva" como la del pasado 15 de noviembre.

Las organizaciones que han asistido al encuentro –USTEC·STEs (IAC), Professors de Secundària (ASPEPC-SPS), CCOO, CGT y UGT– han asegurado que el Departament se ha presentado "sin ninguna propuesta sobre retribuciones". Negociar una subida salarial del personal era, precisamente, una de las condiciones que pusieron los sindicatos para levantar su encierro en la sede de Educació, que duró hasta la semana pasada.

Los representantes de los trabajadores han asegurado que la delegación del Govern que se ha reunido con ellos "tampoco ha planteado medidas significativas sobre el resto de demandas parar mejorar las condiciones laborales y de calidad de la educación pública". Así, el Departament no habría puesto sobre la mesa la reducción de las ratios, el aumento de plantillas para atender el alumnado, la reducción de la burocracia, la democracia de los centros o el consenso en los currículums educativos.

Los sindicatos reclaman una cláusula salarian que garantice la actualización anual de los salarios según el aumento de la inflación y un aumento de los complementos retributivos "que compense la pérdida de poder adquisitivo de los últimos 15 años".