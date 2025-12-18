Registro policial en el laboratorio IRTA-CReSA de Cerdanyola, investigado por el origen de la peste porcina

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil están registrando este jueves por la mañana las dependencias del laboratorio IRTA-CReSA, ubicado en Bellaterra (Vallès Occidental), en el marco de la investigación del origen del brote de peste porcina africana (PPA). Esta actuación, ordenada por el juzgado de instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès, tiene como objetivo recabar pruebas que permitan investigar si se ha cometido un presunto delito contra el medio ambiente, bien fuera por alguna posible fuga biológica de material contaminado por el virus, bien por una negligencia o, incluso, un sabotaje, una hipótesis esta última que algunas voces apoyan.

La investigación judicial, fruto del atestado que Mossos y Guardia Civil entregaron a principios de diciembre al tribunal de instancia, es una de las cinco líneas de trabajo en las que se trabaja en estos momentos para tratar de determinar cómo se inició el brote de PPA en Catalunya, que de momento ha afectado a 16 jabalís silvestres.

Mossos y Guardia Civil informan de que la entrada y registro en las instalaciones se está llevando a cabo "siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación". En su petición ante el juez, los dos cuerpos policiales, que han creado un equipo mixto para llevar a cabo estas pesquisas, pedían interrogar a algunos directivos y técnicos de este centro, así como conocer cómo tienen guardadas las muestras y qué hacen para deshacerse de los animales fallecidos en los experimentos. Está previsto que la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Barcelona se haga cargo el asunto.

Otras cuatro investigaciones paralelas

El president de la Generalitat, Salvador Illa, explicó este miércoles ante el pleno del Parlament que, pese a que hay cinco investigaciones abiertas, "ninguna ha permitido concluir que las instalaciones que operan con el virus en Catalunya" han sido las responsables de la expansión de la enfermedad. Illa concretó que son "seis los centros científicos y las empresas" que están siendo analizados, entre ellos el laboratorio del CReSA que este jueves están registrando los agentes policiales, y que es el principal sospechoso por su proximidad al lugar donde se localizaron los dos primeros cadáveres de animales infectados.

Las otras cuatro líneas de trabajo que se han puesto en marcha, detalló el president, las lideran la propia Conselleria d'Agricultura, que ha abierto dos líneas, con el encargo de una auditoría interna para evaluar las instalaciones que trabajan con cepas del virus y con el envío de todas las muestras recogidas al laboratorio del Institut de Recerca Biomèdica (IRB). En paralelo, ha agregado Illa, "se ha abierto la preceptiva investigación del Ministerio de Agricultura y, en cuarto lugar, se ha recibido la visita de técnicos del Veterinarian Emergency Team de la Unión Europea".

Con todo, los políticos y los expertos están convencidos de que las dudas no se resolverán hasta que lleguen los resultados de la secuenciación del virus que han sido enviados a laboratorios avalados por la Comisión Europea. "Vamos a ser transparentes en esta materia y no daremos pábulo a especulaciones o comentarios que señalen sin pruebas a los investigadores catalanes", defendió Illa en su intervención parlamentaria, en la que aseguró que "los informes que se han elaborado hasta ahora dicen que los procedimientos que se utilizan en los laboratorios son los adecuados y el personal que trabaja en ellos está perfectamente capacitado", subrayó.

Centro de referencia

El IRTA-CReSA (Centre de Recerca en Sanitat Animal) es el principal centro de investigación catalán especializado en el estudio de la peste porcina, que está siendo auditado para averiguar si el brote detectado en Catalunya pudo producirse por una fuga accidental de un laboratorio.

El centro está ampliando sus instalaciones para reforzar la seguridad de sus equipos y poder trabajar con patógenos de más peligrosidad y ya ha empezado las obras de un nuevo edificio adyacente al actual para conectarlos cuando terminen los trabajos en 2028.