La portada de EL PERIÓDICO del 19 de diciembre de 2025

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 19 de diciembre de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Más de 34.000 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas MIR 2025-2026
- Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
- La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
- La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
- Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
- La generación Z rompe las reglas de las cenas de empresa de Navidad: 'Prefiero que la fiesta sea diurna y con menos alcohol
- Qué es la súper gripe H3N2 y por qué preocupa: síntomas, contagio y tratamiento
- Los conservacionistas exigen por escrito al Govern que catalogue al lobo 'en peligro de extinción