Las catalanas dedican una hora y cuarto más al día que los hombres a las tareas domésticas

Las mujeres dedican, de media, una hora y cuarto más al día que los hombres a las tareas del hogar y al cuidado de los niños. Así lo refleja la última Encuesta de uso del tiempo 2024, publicada por el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). El informe –elaborado a partir de la participación de 8.984 catalanes de 10 años o más– incorpora por primera vez información sobre aspectos de la planificación de actividades domésticas que inciden en la conciliación de la vida personal y familiar.

La brecha de género persiste, aunque disminuye respecto a la anterior edición de la encuesta (2010-2011). Sin embargo, cabe decir que la reducción no responde a un incremento del tiempo que dedican los hombres, sino a una disminución de las mujeres.

Según el estudio publicado este jueves, la mitad de las mujeres planifican las comidas, la limpieza o la compra en casa y se ocupan del cuidado de los niños, mientras que solo uno de cada cinco hombres afirma encargarse de estas labores.

Disparidad en el cuidado infantil

Las diferencias de género se acentúan especialmente en el ámbito del cuidado de los niños. El estudio muestra, por ejemplo, que el 60,1% de las mujeres afirma planear la preparación de la ropa para los hijos a diario, mientras que tan solo el 5,4% de los hombres realiza esta actividad, una cifra 11 veces inferior. Además, el 48,8% de las mujeres declara seguir las comunicaciones con la escuela y un 52,4% se encarga del seguimiento médico de los críos, porcentajes muy elevados en comparación con los hombres (11% i 10,3%, respectivamente).

Pese a la notoria disparidad en el reparto de tareas domésticas que afirman tener los hombres y mujeres encuestados, también existe una diferencia en la percepción que tienen acerca de la igualdad en la planificación de estas tareas. Entre el 20,9% y el 26,6% de hombres, según la actividad, afirman que el reparto de tareas se realiza a partes iguales con su pareja. Ellas, sin embargo, no lo perciben del mismo modo: sus porcentajes oscilan entre el 17,6% y el 22,1%.

Estudios e ingresos, factores de desigualdad

El nivel de estudios también incide notablemente en la planificación de las tareas domésticas. Mientras que el 71,7% de las mujeres con un nivel de estudios de educación primaria o inferior se encargan de planificar las comidas y las cenas de los días laborables, tan solo el 22,3% de los hombres con este nivel de estudios afirma hacerlo. En el caso de las personas con estudios superiores, las diferencias se reducen, con un 53,4% de mujeres y un 25,4% de hombres, quienes a pesar de la reducción siguen manteniendo una distancia de casi el doble con respecto a ellas.

El informe también destaca que el tiempo dedicado al cuidado del hogar y la familia es muy diferente según los ingresos mensuales de cada familia. Los individuos que viven en hogares con unos ingresos mensuales inferiores a 900 euros dedican de media tres horas y 25 minutos, frente a las dos horas y 46 minutos que dedican los que ingresan más de 2.500 euros, se entiende que por externalizar las tareas.

Más tiempo en redes sociales que con la familia

Otro dato llamativo que arroja el informe es que las personas encuestadas afirman dedicar, de media, más tiempo a las redes sociales que al cuidado de su familia. La población catalana de más de 10 años dedica 71 minutos diarios al uso de redes sociales y 36 al uso de mensajería instantánea, mientras que el tiempo invertido en la vida social familiar es de 41 minutos diarios. Entre los jóvenes de 10 a 24 años, la suma del tiempo utilizado en redes sociales y mensajería instantánea llega a una media de dos horas y 11 minutos al día.