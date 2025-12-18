Josep Calbó toma posesión como rector de la UdG: "Quiero ver una universidad más cohesionada"

El catedrático de Física Josep Calbó Angrill ha tomado posesión del cargo de rector de la Universitat de Girona (UdG) este jueves mediodía al Aula Magna Modest Prats, ubicada en el campus del Barri Vell. El resto de miembros del nuevo equipo de gobierno, escogido el pasado 27 de noviembre, también han tomado posesión del cargo en este acto.

El ya nuevo rector de la UdG ha destacado que le hará "feliz" de aquí a seis años, cuando se acabe el mandato, será ver una universidad "mejor, con una comunidad más cohesionada, con más impacto, más comprometida y que contribuya más en la prosperidad de la sociedad". Este es el "sueño" de Calbó, que ha dedicado la primera mitad de su discurso a agradecer y saludar a muchas de las personas presentes (y no presentes) en el acto, que ha llenado el Aula Magna.

Esta parte ha ido muy dirigida a incentivar la "colaboración de la UdG" con diferentes agentes porque la universidad "necesita alianzas y demostrar la vinculación con la sociedad y el territorio". Por ejemplo, a la 'consellera' de Investigació i Universitats, Núria Montserrat, le ha pedido "encontrar soluciones a los retos que tenemos y tendremos en los próximos años", y al alcalde de Girona, Lluc Salellas, "construir una auténtica ciudad universitaria". También se ha dirigido a los representantes de otros ayuntamientos porque la UdG "es la universidad de todas las comarcas gerundenses y queremos que tenga impacto", una idea que ha repetido en varias ocasiones.

Siete valores "fundamentales"

El nuevo rector también ha destacado la presencia de rectores de otras universidades, especialmente de las Islas Baleares, Jaume Carot, que lo convenció para "estar allí" y de Perpinyà, Yvan Auguet, con quien quiere "intensificar la colaboración". Con todos ellos ha asegurado que comparten "proyectos y desafíos", como por ejemplo el cambio demográfico, la irrupción de la inteligencia artificial o el déficit de financiación e inversiones.

Tampoco se ha olvidado de los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, PDI, PTGAS) que se tiene que "sentir como una sola", con su "diversidad y riqueza". El objetivo es ser un "servicio público para trabajar por las necesidades y los retos de la sociedad", con la mirada puesta en las comarcas gerundenses, pero "atentos a lo que pasa en el mundo".

Además, ha asegurado que trabajarán para "consolidar la cultura de calidad y velando por el bienestar integral de todas las personas de la comunidad". Todo ello, teniendo en cuenta los "valores fundamentales" con los cuales se presentó. Lo ha definido como "los cinco co, el sonido y la ca". Las "cinco co" hacen referencia a confianza, compromiso, colaboración, cohesión y constancia, mientras que "el sonido" es la sostenibilidad y "el ca" la catalanidad.

Diferentes propuestas

Asimismo, ha puesto sobre la mesa toda una retahíla de propuestas "concretas" que le gustaría ver hechas de aquí a seis años. Entre otros, ha mencionado "ver el campus de Salud o al menos que empiezan a construir algunos edificios", poner en marcha el nuevo estudio de Farmacia o algunos másteres que "fueran más atractivos", así como "una oferta de formación a lo largo de la vida atractiva y coherente".

Aparte, los haría "felices" avanzar con el despliegue del nuevo modelo educativo, que los edificios esten cubiertos de paneles solares o que un autobús conectara todos los campus de la universidad. Finalmente, ha señalado la importancia de que el "sentimiento de pertenencia" en la universidad "se fortalezca", y una ciudad y las comarcas gerundenses se sientan "orgullosas" de la institución.

El último discurso de Quim Salvi

Calbó, así, estará al frente de la UdG durante los próximos seis años, improrrogables, tras el cambio de ley. Anteriormente, los mandatos duraban cuatro años, y un mismo rector podía ser reelegido una vez, como ha sio el caso del anterior rector, Quim Salvi, que ha estado ocho años consecutivos liderando la institución gerundense. Salvi ha colgado la medalla a Calbó que lo acredita como nuevo rector.

En su último discurso, Salvi ha indicado que ha sido "un honor y un reto apasionante" haber sido rector de la UdG. "Ha sido un viaje intenso, cargado de momentos, algunos difíciles de gestionar y otros de gran satisfacción", ha afirmado. Finalmente, Salvi ha asegurado que expresado que el trabajo realizado por él y su equipo hasta ahora "es una capa de conocimiento para el nuevo equipo que vendrá".

Por otro lado, la consejera Nuria Montserrat, ha explicado que se trataba de un "acto significativo" y de un "momento clave en la trayectoria de la UdG". Montserrat ha agradecido a Salvi la "dedicación, compromiso y liderazgo" a lo largo de los últimos ocho años y sobre el mandato de Calbó, que ahora empieza, ha señalado que es una "clara apuesta para continuar transformando la universidad hacia nuevos retos, para consolidar todavía más su excelencia y para reforzar su impacto en la sociedad".

El 57% de los votos ponderados

Solo fue necesaria una vuelta de votaciones para elegir a Josep Calbó como nuevo rector de la UdG. El hecho de que hubiera tres candidatos —el propio Calbó, Albert Ruda y José Manuel Fernández-Real— abría la puerta a una hipotética segunda vuelta en caso de que ninguno alcanzara el 50 % de los votos ponderados. En las elecciones del 27 de noviembre, sin embargo, Calbó logró el 57,04 % de los votos ponderados, ganando así los comicios y proclamándose nuevo rector de la UdG.

Durante el acto de este jueves al mediodía también han tomado posesión del cargo los nuevos integrantes del equipo de gobierno. La nueva secretaria general será Susanna Oramí Vallovera, que ya ha ejercido el cargo proclamando, uno a uno, a los nuevos miembros del gobierno para realizar, junto con Calbó, la firma de posesión. Son los siguientes: Jaume Ametller Leal (vicerrector de Docencia y Ordenación Académica), Dolors Berga Colom (vicerrectora de Investigación y Transferencia), Ignasi Rodríguez-Roda Layret (vicerrector de Impacto en el Territorio y Ambientalización), Sandra Gelabert Vilella (vicerrectora de Bienestar, Inclusión y Género), Esther Barrabés Vera (vicerrectora de Personal y Planificación Académica), Robert Martí Marly (vicerrector de Estudiantes), Josep Vila Subirós (vicerrector), Sílvia Espinosa Mirabet (vicerrectora de Comunicación) y Albert Navarro Garcia (vicerrector de Economía y Transformación Digital). Finalmente, se ha nombrado gerente a Anna Ribas Gubau.