El Hospital de Bellvitge abre el camino a nuevas terapias para el cáncer de ovario

Investigadores del Instituto de Investigación Biomédica del Hospital de Bellvitge (Idibell-ICO) han descubierto que atacar un pseudogen reduce el tumor maligno de ovario, uno de los cánceres ginecológicos de mayor mortalidad. Esto abre la vía a utilizar métodos menos invasivos para tratar la enfermedad.

El grupo de investigadores, en colaboración con otro del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC), ha descubierto que el bloqueo de un pseudogen específico, RPSAP52, reduce significativamente el crecimiento tumoral sin mostrar signos de toxicidad evidentes en los modelos utilizados.

El avance no solo identifica el RPSAP52 como una prometedora diana terapéutica, sino que resulta un marcador de pronóstico valioso en los primeros estadios de cáncer de ovario (I y II), porque a mayor expresión, menor probabilidad de supervivencia. El estudio, que ha sido publicado en la European Journal of Cancer, ha sido liderado por el equipo de la doctora Lourdes Farré, investigadora principal del grupo de investigación ProCure de Quimioresistencia tumoral y estromal del IDIBELL-ICO, en estrecha colaboración con la doctora Sònia Guil del IJC, y con la participación del Hospital Universitario de Bellvitge.

Los pseudogenes se parecen estructuralmente a los genes activos convencionales, pero han perdido la capacidad natural de codificar proteínas. Pese a ello, a menudo todavía están involucrados en la regulación de distintas vías moleculares y pueden tener un impacto relevante en enfermedades como el cáncer, como se ha visto con BRAFP1, en linfomas, o PTENP1, en cánceres de riñón y vejiga.

Las investigadoras lograron silenciar la expresión de RPSAP52 mediante un tratamiento con nucleótidos antisentido (LNA GapmeR) y encontraron que "las células cancerosas perdieron capacidad proliferativa y el crecimiento tumoral se redujo de forma muy significativa", explica la doctora Farré. Añade que la gran ventaja es la seguridad: «Este tratamiento no mostró toxicidad en los modelos preclínicos. La baja o nula expresión de RPSAP52 en tejido sano lo convierte en una diana terapéutica ideal que permite atacar principalmente las células cancerosas».

El cáncer de ovario es el octavo cáncer más común entre las mujeres, y en un 85-90% de los casos se origina en las células epiteliales de los ovarios o las trompas uterinas. Es un cáncer especialmente difícil de detectar, porque todavía no existen tests lo suficientemente buenos de detección precoz, como lo son, por ejemplo, las mamografías en cáncer de mama. Además, los síntomas no son evidentes hasta estadios avanzados.

La combinación de estos dos factores es preocupante: solamente el 20% de los casos se detectan en estadios iniciales. Según la American Cancer Society, si se diagnosticaran a tiempo, la supervivencia a cinco años sería del 94%. Pero la realidad es otra: hoy en día, la supervivencia media a cinco años del diagnóstico no llega al 50%.

En este contexto, y teniendo en cuenta que el tratamiento actual acostumbra a ser agresivo y basado en la extirpación quirúrgica, son necesarias nuevas estrategias terapéuticas dirigidas contra el tumor. El estudio del bloqueo de RPSAP52 se orienta precisamente a esta necesidad. «Es necesario y urgente mejorar tanto el diagnóstico como el tratamiento del cáncer de ovario. Debemos mejorar las herramientas diagnósticas para llegar a tiempo, y optimizar las terapias para focalizarlas en el tumor y evitar los efectos adversos», concluye Farré. «Con investigaciones como esta y resultados tan prometedores, vamos por buen camino».