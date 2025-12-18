La dana del Montsià cambia la respuesta ante la emergencia: "Se actuó de forma ágil y sin burocracia"

La Generalitat y el ayuntamiento de Alcanar (Montsià) firman este viernes un convenio para empezar a desarrollar la hoja de ruta que debe terminar con las expropiaciones de las casas afectadas por las riadas recurrentes. De esta forma, algunos de los vecinos de la urbanización L’Estona, en Alcanar Platja, se convertirán en los primeros refugiados climáticos de Catalunya.

Pero en paralelo al complejo proceso de adquisición de las viviendas por parte de la Administración, el Govern ha puesto en marcha durante los últimos meses un nuevo modelo de respuesta a la emergencia para reparar caminos dañados por la dana Alice y restaurar barrancos. Según defiende el Departament de Presidència, se trata de una forma de actuar más ágil y eficiente, que se aleja de los tempos habituales de la maquinaria pública que.

"Horas después de las riadas, los alcaldes pedían soluciones inmediatas, pero el camino habitual de la Administración no suele dar respuestas hasta al cabo de unos meses", afirma el conseller Albert Dalmau, que estuvo sobre el terreno desde el primer día, en conversación con este diario. "Si se ponía en marcha una subvención, significaba que se tenía que redactar un proyecto y que los municipios recibirían el dinero un año después, pero el problema lo tenían entonces, no en diferido", prosigue Dalmau.

"Brazo armado"

Ante esta situación, el Ejecutivo catalán optó por realizar un inventario de todo lo que se tenía que reparar. "Decidimos hacerlo a través de nuestro 'brazo armado', Infraestructures.cat, la empresa pública que construye la línea 9 del metro o las de los Ferrocarrils", detalla el conseller de Presidència. "Nosotros disponíamos de una empresa con potencial para contratar de forma rápida y la pusimos a arreglar caminos, sin fijarnos en la competencia sino en la incumbencia", sotiene. Este método permitió tener máquinas trabajando sobre el terreno 24 horas después de las lluvias, en lugar de semanas o meses más tarde, independientemente de que las infraestructuras dañadas fueran de titularidad autonómoca, privada o local.

"A menudo los consistorios no tienen margen para afrontar ciertas inversiones y es fundamental que la gente se sienta cuidada en el posemergencia", considera Dalmau. "Necesitamos convertir a la Generalitat en un gran ayuntamiento y tener una gran caja de herramientas para abordar este tipo de problemas y dejar de atascarnos en fórmulas que no son funcionales", subraya el conseller, que avanza que este modelo se mantendrá en futuras emergencias. De hecho, ya ha sucedido con la peste porcina: "Ha sido Infraestructures.cat quien ha acelerado el vallado de la zona cero y la cosntrucción de los módulos prefabricados del centro de mando en Torreferrussa".

Xavier Amor, secretario de Governs Locals, sostiene que jamás se había actuado directamente sin trámite alguno: "Infraestructures.cat empezó a hacer obras en todas partes y la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) hizo lo mismo con los arroyos". "Se trata de apostar por la confianza con los entes locales; si los alcaldes dicen que un camino se ha destrozado por la dana, lo arreglamos y ayudamos de forma ágil y sin burocracia, luego ya comprobaremos que la petición era la correcta", explica.

Los alcaldes consultados por este diario confirman que se sintieron escuchados. "Jamás habíamos visto esta velocidad de reacción para acceder a masías y granjas", explica Joan Roig, el alcalde de Alcanar que dejará el cargo en los próximos días tras haber tenido que gestionar las consecuencias de las inundaciones en varias ocasiones. De momento, a partir de este nuevo paradigma por el que se seguirá apostando, ya se han llevado a cabo 162 actuaciones en caminos por valor de 6 millones de euros y se ha reforzado un puente y se está reconstruyendo otro.