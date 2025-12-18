Atlas de los extremos climáticos en Catalunya: ¿cuáles son las zonas más cálidas, las más secas y las más lluviosas de los últimos 30 años?

El Servei Meteorològic de Catalunya publica el "atlas climático" más detallado hasta la fecha sobre los extremos climáticos registrados en la geografía catalana en los últimos 30 años. La iniciativa, presentada por el secretari d’Acció Climàtica, Jordi Sargatal i Vicens, y la directora de Meteocat, Sarai Sarroca, ofrece "información excepcional sobre la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos extremos para mejorar la gestión del riesgo, la planificación agronómica u orientar medidas de bienestar climático". Por ejemplo, para entender cuáles son las zonas donde se dan más lluvias torrenciales, las más golpeadas por las sequías y las que más sufren el calor extremo para poder así desplegar medidas de adaptación climática en estos territorios.

El trabajo, presentado este jueves, ha sido elaborado por los meteorólogos Mercè Barnolas Vilades, Toni Barrera-Escoda, Aleix Serra Uró y Marc Prohom Duran, del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), con la contribución del climatólogo Javier Martín-Vide, catedrático de Geografía Física de la Universitat de Barcelona (UB), a partir del análisis de datos de más de 400 estaciones meteorológicas de todo el territorio. ¿El resultado? Según han explicado con entusiasmo sus autores durante la presentación de este proyecto, estamos ante la "compilación más exhaustiva" de datos para entender la evolución de la temperatura, la lluvia y los extremos climáticos en Catalunya.

¿Pero cuáles son las zonas donde más llueve y que, por lo tanto, podrían estar más expuestas a inundaciones? ¿Y en qué territorios el agua escasea y aumenta el estrés hídrico del territorio? ¿En la era del calor extremo cuáles son los puntos que más sufren por las altas temperaturas? ¿Cuáles son las ciudades donde peor se duerme por el bochorno? ¿Y en qué puntos se está más fresco durante todo el año? ¿Y cómo la crisis climática ha influido en todo esto?

Los registros demuestran que a zona más lluviosa de Catalunya es el massís del Port, una estación situada a más de 1.055 metros de altitud en el Baix Ebre, donde se reportan al menos seis días al año en los que se supera el umbral de los 50 litros por metro cuadrado y con acumulados anuales por encima de los 700 litros por metro cuadrado. En el podio de los puntos más lluviosos de la geografía catalana también destacan las cimas de las montañas de Prades, el Montseny, la cordillera Transversal y las sierras entre la Garrotxa y el Alt Empordà.

Los puntos más secos de Catalunya se encuentran en la zona del Ponent y Terres de l’Ebre, donde se observan el máximo de días consecutivos con una precipitación inferior a 1 litro por metro cuadrado. El análisis indica que en estos territorios se están registrando rachas secas de más de 50 días consecutivos cada año en los que apenas cae una gota. Los registros indican que la precipitación anual en estas zonas es hasta cuatro veces inferior a la observada en las áreas lluviosas de alta montaña.

Los lugares más calientes de Catalunya se encuentran en el tramo bajo del Segre, la cuenca de Tremp y grande parte del valle del Ebro, donde los termómetros marcan temperaturas por encima de los 30 grados durante al menos 90 días al año. El Segrià destaca como la comarca con mayor índice de días tórridos al año, con hasta 20 días al año con valores por encima de los 35 grados. Las localidades que se llevan el récord absoluto de calor son Alcarràs, que a finales de junio de 2019 registró una máxima de 43,8 grados, así como varios municipios del Empordà como Figueres, que en el verano de 2023 llegaron a registrar valores de hasta 45 grados.

El podio de la ciudad en la que peor se duerme por el calor se lo lleva, con amplia diferencia, Barcelona. Los registros apuntan a que en este lugar, debido al efecto de isla de calor que crean las propias notificaciones, cada año se registra una media de 90 días donde los termómetros no bajan de los 20 grados ni en el momento más fresco de la jornada y que, por lo tanto, derivan en noches tropicales en las que cuesta conciliar el sueño. El caso contrasta con la situación registrada en el ámbito pirenaico y prepirenaico y en las principales cimas de la cordillera Prelitoral y Transversal, donde apenas se dan noches tropicales, o en gran parte de la depresión Central, donde se dan un máximo de cinco noches así al año.

Los valores más bajos registrados en Catalunuya se dan en las cimas más altas del Pirineo con valores inferiores a los –22 °C. En términos generales se calcula que en casi tres cuartas partes del territorio se registran valores por debajo de los 0 grados durante los momentos más fríos del año, sobre todo en el tercio noroccidental de Catalunya, el Pirineo oriental, la depresión Central, gran parte de la Cataluña Central y el interior de las Terres de l'Ebre. Por el contrario, en zonas como Barcelona, la franja costera de la Ràpita-Alcanar y el sur del Baix Llobregat los termómetros no suelen bajar de los seis grados.