Elecciones ExtremaduraPlus UltraPeste porcinaTrumpMario PineidaBarcelonaVíctor ManuelJuan Carlos IMamarazzisFaustino OroLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
Alicia Molins, azafata de Emirates, cuenta su realidad: "Nos pagan por conocer el mundo mundial"

La auxiliar de vuelo narra que la empresa se hace cargo de todos los gastos de alojamiento y seguros médicos

Vuela más barato con el método de la 'ciudad oculta': cómo hacerlo y qué riesgos hay

Una azafata de Emirates habla sobre sus condiciones laborales.

Una azafata de Emirates habla sobre sus condiciones laborales. / Pixabay

Patricia Páramo

Cada vez más personas sienten curiosidad por conocer las condiciones laborales de empleos muy visibles pero a la vez poco conocidos por dentro. Entre ellos destacan, casi siempre, los trabajos relacionados con la aviación comercial. Pilotos y auxiliares de vuelo ocupan un lugar privilegiado en el imaginario colectivo: profesiones asociadas al glamour, los viajes constantes y salarios atractivos. Alicia Molins, azafata de Emirates, cuenta en TikTok con detalle cuáles son las ventajas laborales que ofrece la aerolínea con base en Dubái.

Alojamiento y seguros médicos

Molins comienza subrayando uno de los puntos más llamativos para quienes se plantean trabajar en una aerolínea internacional: el alojamiento corre totalmente a cargo de Emirates. Según explica, desde el mismo momento en que los nuevos tripulantes aterrizan en Dubái “no tienen que preocuparse por nada”, ya que la compañía proporciona vivienda y asume los gastos asociados. Junto a la vivienda, Emirates también cubre el seguro médico y dental, algo que Molins valora como una base esencial para sentirse protegida lejos de casa.

Vuelos gratis y con descuentos del 90%

Otro de los beneficios que más interés despierta es el relacionado con los vuelos y los descuentos. Molins detalla que cada auxiliar de vuelo recibe un billete gratuito anual de ida y vuelta a su país de origen. Además, durante el resto del año pueden acceder a vuelos con un descuento del 90%, siempre sujetos a disponibilidad. Pero la ventaja no termina ahí: ese mismo descuento se extiende a la familia directa —padres, hermanos y cónyuge—, y el marido o esposa también recibe un billete anual gratuito. Para los amigos, la aerolínea ofrece hasta 10 billetes al 50% cada año.

Las azafatas tienen descuentos del 90% en el precio de los billetes de avión.

Las azafatas tienen descuentos del 90% en el precio de los billetes de avión. / INFORMACIÓN/ARCHIVO

Uno de los puntos que más sorpresa genera entre quienes siguen a Molins es la cuestión salarial. Ella explica que en Dubái los sueldos están libres de impuestos, lo que significa que la cantidad recibida es íntegramente para el trabajador. Esta condición, unida a que la vivienda, los seguros y otras necesidades básicas están cubiertas por la empresa, permite que la mayor parte del salario pueda destinarse al ahorro o al ocio.

A la lista de beneficios se suma una tarjeta de descuentos válida para múltiples restaurantes, tiendas y hoteles de Dubái.

Sin embargo, Molins insiste en que la ventaja más evidente —y quizás la más envidiada por quienes observan desde fuera— es que a las auxiliares de vuelo de Emirates “les pagan por conocer el mundo mundial”.

