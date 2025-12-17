Pedro Sánchez presenta el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta este miércoles en Madrid la nueva propuesta de Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que sintetiza las 3.895 aportaciones recibidas de administraciones, organizaciones y particulares para enriquecer el decálogo original dado a conocer en septiembre.

Sánchez clausurará un acto en el Círculo de Bellas Artes en el que intervendrán asimismo la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Sara Aagesen, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Entre los diez compromisos que articulan el futuro Pacto de Estado, los que han recibido un mayor número de propuestas son el referido a la resiliencia hídrica, el dedicado a acelerar la transición ecológica y el relativo a la cultura de prevención. Por ámbitos, las contribuciones se concentran especialmente en el ámbito forestal, la reducción del riesgo de desastres y el agua y los recursos hídricos. Las 3.895 propuestas recibidas han sido enviadas por 1.084 personas a título individual y por 176 colectivos.

Según el Miteco, "se ha contado con una alta participación procedente de la comunidad científica, que a través de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico ha elaborado un documento específico de 489 páginas con 202 recomendaciones y propuestas".

Pedro Sánchez anunció este lunes que presentaría hoy la propuesta "enriquecida" de Pacto con la esperanza de que en el futuro logre el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios. "La lucha contra el cambio climático no es una cuestión ideológica, sino una cuestión de supervivencia", dijo al recordar que España es uno de los países más expuestos a esta crisis.

El documento original presentado en septiembre contemplaba la creación de una nueva Agencia Estatal de Protección Civil y de Emergencias, la dotación de más recursos permanentes por parte de todas las administraciones públicas, el reforzamiento del mundo rural y la instauración de una cultura cívica de protección, entre otras medidas.

En octubre se celebró en Ponferrada (León) una convención para debatir la propuesta de Pacto, a la que no acudieron los presidentes de las comunidades en las que gobierna el Partido Popular por considerar que el marco planteado por el Gobierno era "insuficiente y unilateral" y no se ajustaba "a la realidad competencial y territorial" de España.