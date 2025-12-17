La portada de EL PERIÓDICO del 18 de diciembre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 18 de diciembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
  2. La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
  3. La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
  4. Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
  5. Más de 34.000 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas MIR 2025-2026
  6. La generación Z rompe las reglas de las cenas de empresa de Navidad: 'Prefiero que la fiesta sea diurna y con menos alcohol
  7. Los conservacionistas exigen por escrito al Govern que catalogue al lobo 'en peligro de extinción
  8. Qué es la súper gripe H3N2 y por qué preocupa: síntomas, contagio y tratamiento

Investigan la muerte de un hombre que llegó al hospital en Oviedo con un tiro en la cabeza

Así se trabaja con peste porcina en un laboratorio de bioseguridad nivel 3: "Una fuga es muy improbable"

Alcanar vive el segundo episodio de lluvias torrenciales en una semana y vuelve a activar las alertas ante inundaciones

Desactivada la alerta por inundaciones en el Montsià tras una tarde de lluvias torrenciales

Las muertes por suicidio en España bajan un 4% en 2024, sin cambios en el perfil de riesgo

¿Hubo fuga biológica?¿Qué pasa con los cerdos confinados? Las incógnitas que aún rodean el brote de peste porcina

El verdadero motivo por el que anticipar las fiestas nos inquieta

UGT y CCOO instan a retirar la campaña del Govern por el "buen uso" de las bajas laborales