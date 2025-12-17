La portada de EL PERIÓDICO del 17 de diciembre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 17 de diciembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
  2. La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
  3. La generación Z rompe las reglas de las cenas de empresa de Navidad: 'Prefiero que la fiesta sea diurna y con menos alcohol
  4. La gripe y los resfriados agravan las complicaciones en pacientes con dificultades para tragar
  5. La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
  6. Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y los avisos en Catalunya
  7. Joan Roig dimite como alcalde de Alcanar en 'Salvados': 'Nos viene algo muy grave, muy grave
  8. Elisabet, madre de gemelos con altas capacidades: 'La dificultad no es la académica, es la social

El alcantarillado de Cartarroja no da abasto: calles inundadas por las lluvias de este martes

La intensa lluvia inunda calles en Catarroja (Valencia)

La intensa lluvia inunda calles en Catarroja (Valencia)

La “batería” de agua que sostiene la transición energética

La “batería” de agua que sostiene la transición energética

Detenido un hombre de 25 años por la muerte de otro de 67 años en Toledo

Detenido un hombre de 25 años por la muerte de otro de 67 años en Toledo

Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas

Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas

Las lluvias impactan en el litoral de Catalunya, colapsando Barcelona y área metropolitana, en imágenes

LISTA | ¿Qué municipios de Catalunya tienen activos planes especiales por las lluvias?

LISTA | ¿Qué municipios de Catalunya tienen activos planes especiales por las lluvias?