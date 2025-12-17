Pané asegura que la gripe no está provocando excesivos ingresos porque afecta fundamentalmente a gente joven

La consellera de Salud, Olga Pané, ha admitido que Catalunya vive una epidemia de gripe “sin precedentes”, con una casuística “muy elevada” en los servicios de urgencias, pero que no está suponiendo muchos ingresos hospitalarios. En el marco de la sesión de control en el pleno del Parlament, ha concretado que las personas ingresadas por gripe no llegan a las 150 en todo el sistema y que hay 9 en la UCI.

El motivo, según ha explicado, es que la gripe, de momento, afecta fundamentalmente a gente joven. En este contexto, la consellera ha hecho un llamamiento a la población para que se vacune y para que se ponga la mascarilla “cuando se tienen síntomas”. En respuesta al diputado de Junts Jordi Fàbrega, Pané ha defendido que el Govern se ha anticipado a la gripe.