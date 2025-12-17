Pruebas laborales
Juanma Lorente, abogado laboralista: "¡No lo hagas! Los WhatsApp son muy importantes y debes guardarlos"
Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente publicó un nuevo vídeo en TikTok, que ya tiene más de 75 mil visualizaciones, para contar que no puedes eliminar ningún whatsapp, ya que "son una prueba que puedes utilizar en caso de juicio".
El abogado comentó que es fundamental "no borrar ningún whatsapp con tu jefe, ni con tus compañeros, ni con nadie". Por ejemplo, Lorente compartió un caso: "Imagínate que te despiden y tu jefe, por WhatsApp, te dice que, como no te das de alta de tu baja médica, entonces tienen que despedirte. Ese WhatsApp es importantísimo".
El principal motivo que destacó es que "puede probar que hay un despido nulo".
El abogado laboralista recordó que antes era necesario contratar a un perito para acreditar que la conversación de WhatsApp no había sido modificada, pero actualmente ya no se regula de este modo.
Se debe a que el Tribunal Supremo "ya ha declarado que los whatsapps sin necesidad de pericial son válidos para presentarlos en un juicio", pues "será la otra parte la que tiene que demostrar mediante indicios que esa conversación está modificada".
Por esta simple razón, el abogado laboralista señaló que es muy importante "guardar todos los whatsapps que tengas y no borrarlos".
El motivo es simple: "Pueden ser la prueba más útil que demuestre que tu despido es improcedente, que tu despido es nulo o que la empresa realmente te debe dinero". Las tres opciones son válidas.
El consejo del abogado no está pasando desapercibido en TikTok. Un usuario compartió que "se te olvida decir que, si el contrario lo solicita, tienes que peritar esos WhatsApp y que en caso de que se demuestre que son falsos, la peritación, la pagas tú". Otro destapó: "Yo he ganado dos juicios y seguiré sumando las veces que sea necesaria. Dejen el miedo y denuncien".
