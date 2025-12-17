Comunitat valenciana
La intensa lluvia inunda calles en Catarroja (Valencia)
El consistorio pide refuerzos al 112 después de colapsar el alcantarillado en varios puntos del municipio valenciano
Pilar Olaya
La constante lluvia, casi permanente durante toda la tarde y que a última hora está cobrando intensidad lo que ha hecho que Emergencias haya decretado la alerta naranja, está comenzando a llenar de agua los puntos más inundables del municipio valenciano de Catarroja. Es el caso de la zona de Rambleta, una de las más afectadas por la barrancada del 29-O, cuyas calles ya empiezan a tenerlas de un palmo de agua. Así lo han grabado algunos vecinos de la calle, donde se puede ver cómo el agua ya alcanza hasta la mitad de las ruedas de los coches estacionados, y algún otro vehículo en marcha empieza a circular con dificultad.
Fuentes del ayuntamiento han afirmado a este diario que se están vigilando además de Rambleta otros puntos inundables y que han pedido refuerzos al 112. También se han cortado túneles y se ha activado la brigada municipal para realizar acciones preventivas. Además, se recomienda a la población extremar precauciones y evitar desplazamientos
El problema básicamente es que el alcantarillado ha colapsado. Catarroja, como muchos otros pueblos de la dana están esperando poder ejecutar con fondos del Estado la reconstrucción de todo el sistema de saneamiento gravemente dañado tras la dana. Precisamente la alcaldesa Lorena Silvent anunció este pasado jueves que el Estado había ingresado más de 70 millones para este fin.
Además de Catarroja, también otros pueblos de la zona cero afectados por el mismo problema de alcantarillado, también empiezan a cumular agua en algunas zonas como Benetússer.
