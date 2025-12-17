¿Hubo fuga biológica?¿Qué pasa con los cerdos confinados? Las incógnitas que aún rodean el brote de peste porcina en Catalunya

Hasta cinco investigaciones paralelas tratan de esclarecer en estos momentos el origen del brote de peste porcina africana detectado en Catalunya el pasado 28 de noviembre, que por ahora ha afectado a 26 jabalís. Sin embargo, según ha asegurado este miércoles el president de la Generalitat, Salvador Illa, ninguna de las hipótesis analizadas apunta, de momento, a que los laboratorios o instalaciones que trabajan con el virus en el territorio catalán estén en el origen de la propagación de la enfermedad.

Por lo tanto, pese a haber examinado las instalaciones de seis centros científicos y empresas vinculadas a la sanidad animal, incluido el IRTA-CReSA, un laboratorio muy cercano a la zona en la que se originó el brote, ninguna de las líneas de investigación abiertas ha permitido establecer responsabilidades por parte de estas instalaciones, como mínimo hasta la fecha.

De esta forma, casi tres semanas después de que arrancara la crisis, todavía quedan muchas incógnitas por resolver. Sin embargo, sí se han explicado algunos detalles nuevos. El Govern ha confirmado este miércoles que el foco activo corresponde a una nueva variante del virus, identificada como tipo 29, que, como ya adelantó en las últimas horas este diario, presenta una virulencia moderada. Estas son algunas de las cuestiones que quedan todavía pendientes de respuesta.

Lo que todavía no se sabe es de dónde salió el virus. Una de las líneas de investigación del comité de expertos y también de las pesquisas judiciales se centra en la posibilidad de que el patógeno saliera de un laboratorio por accidente. No obstante, Illa ha advertido que no conviene especular o señalar "sin pruebas" a los investigadores catalanes. En los primeros días, una de las explicaciones que se puso sobre la mesa apuntaba a que el virus podría haber entrado en Collserola a través de restos de comida contaminados procedentes de algún país europeo.

Pero esta teoría empezó a perder cuando se dio a conocer la primera secuenciación genética de los virus detectados en los jabalís infectados. A partir de esos datos, tomó cuerpo una nueva hipótesis que relacionaba al brote esté con una posible salida accidental del virus desde un laboratorio.

Durante las últimas semanas, se han contemplado todas las opciones: desde un fallo o error técnico hasta un posible sabotaje. En la Generalitat, se ha optado por no descartar ninguna posibilidad, aunque varios científicos consultados por EL PERIÓDICO apuntan a un posible error humano, puesto que una simple transmisión entre animales infectados de otras partes de Europa es "improbable".

El virus del grupo genético grupo 29, muy similar al que circuló por Georgia en 2007, actualmente se utiliza como virus de referencia para estudios de laboratorio. Este es el indicio en el que se basó el Ministerio de Agricultura para estudiar la posibilidad de que el brote se hubiera iniciado en una instalación de confinamiento biológico, sobre todo, teniendo en cuenta la cercanía de la zona cero con las instalaciones del IRTA-CReSA. De todas formas, en las últimas semanas, los dirigentes del Govern tampoco quisieron descartar, pese a no decirlo en público, la opción de un sabotaje intencionado, que también se podría sostener en el argumento genético del tipo de virus detectado.

Para intentar averiguar cuál es el origen exacto del brote, los científicos designados por el Govern han auditado los protocolos y las actuaciones llevadas a cabo a partir de esos protocolos y también han desarrollado el análisis genético del virus. Pero hasta que la secuenciación del virus no haya sido estudiada al detalle por parte de laboratorios europeos, no se podrán dar a conocer el origen del brote.

En paralelo, los Agents Rurals, apoyados por otros cuerpos de seguridad, siguen perimetrando la zona cero, en Cerdanyola del Vallès, con el objetivo de seguir detectando jabalís infectados e impedir que accedan a otras zonas próximas como el parque natural de Collserola. Fuera de este terreno de máximo riesgo, de realizan capturas para comprobar si el virus ha superado las barreras de la zona cero y ha afectado a más jabalís. De momento, el avance del brote ha progresado a velocidad moderada, en buena parte por esta virulencia limitada del virus muestreado. Pese a que la enfermedad está por ahora contenida en ese radio de seis kilómetros alrededor del foco inicial, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha reconocido en alguna ocasión que no hay fecha para el levantamiento de las restricciones de acceso ciudadano al medio natural en ese perímetro.

Esta es, en estos momentos, una de las principales preocupaciones del sector ganadero. La declaración oficial del brote de peste porcina obliga, por orden de la Unión Europea, a confinar a todo el ganado porcino que se cría en el área más cercana al foco inicial. En el caso declarado este noviembre en Catalunya, eso afecta a 55 granjas, en las que hay 5.600 cerdos de engorde. Son animales a los que se les practican analíticas semanales para confirmar que no se han contagiado y, hasta ahora, todas han sido negativas. El problema es que la Generalitat solo ha conseguido que un único matadero ("una instalación pequeña", en palabras de Ordeig) acepte sacrificar a esos animales, lo que podría provocar un cuello de botella a la hora de atender a todos los animales. Illa ha asegurado en su comparecencia de este miércoles que tienen abiertas conversaciones con otras industrias, porque en breve será necesario acelerar las salidas de ganado de la zona cero.

De los 111 países a los que Catalunya exporta carne de porcino, todavía hay siete que no han aceptado la llamada regionalización, lo que supone que no aceptan la entrada en sus territorios de ninguna producción de este sector (ni carne fresca, ni embutidos, ni ningún otro derivado). Entre los que aplican el veto destacan Japón y Filipinas, dos mercados a los que Catalunya el año pasado vendió productos por valor de 471 millones de euros. Además de estos dos, tampoco México, Tailandia, Malasia, Taiwán y Sudáfrica están comprando a Catalunya desde la declaración de la peste porcina. "El problema es que hay industrias que se han especializado en algunas partes muy específicas del cerdo, que prácticamente solo se venden a esos países y ahora se encuentran con la actividad parada", explican fuentes del sector.

Aunque la Generalitat ha habilitado ya, a través del Institut Català de Crèdit (ICF), una línea de ayudas de 10 millones de euros, ampliables a otros 10 millones más, para indemnizar a los sectores que hayan sufrido pérdidas económicas por el impacto del brote, lo cierto es que todavía no se sabe cómo se van a repartir esos fondos ni quiénes podrán ser los beneficiarios. Ordeig ha dicho en varias ocasiones que hay que esperar un tiempo prudencial para poder valorar ese impacto, en una crisis veterinaria que puede ser larga (de hasta un año, según los protocolos de la UE).