Proyecto de reintroducción
Liberados 44 esturiones en el Ebro: ya son 158 los ejemplares reintroducidos desde 2023
Los peces, que desaparecieron durante medio siglo, presentan un “comportamiento correcto”
El Instituto para el Desarrollo de las Comarcas del Ebro (IDECE) y el Centro de Estudios de Ríos Mediterráneos (CERM) han llevado a cabo este miércoles la tercera suelta de esturiones en el río Ebro. Se han liberado 44 nuevos ejemplares en el río, tras unos días de adaptación en el centro acuícola del IRTA de La Ràpita, adonde llegaron procedentes de Francia.
Con estos, ya son 158 los esturiones que se han reintroducido en el Ebro, donde la especie había desaparecido hace medio siglo. Marx Ordeix, coordinador del proyecto y del CERM, ha destacado el “correcto” comportamiento que han tenido los peces liberados en el río desde 2023. Ordeix también ha subrayado que las rampas para peces creadas con el Life MigratoEbre han favorecido la recuperación de otra especie migradora, la saboga.
