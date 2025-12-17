El 15 de octubre
El Consejo de Europa investigará el impacto de un proyectil de foam de los Mossos contra un fotoperiodista en Barcelona
Los hechos tuvieron lugar durante las manifestaciones a favor de Palestina en la capital catalana
El Consejo de Europa (CdE) investigará el impacto de un proyectil de foam de los Mossos que recibió el fotoperiodista Joan Gálvez, herido durante las protestas contra el genocidio en Gaza que tuvieron lugar en Barcelona el pasado 15 de octubre. En un comunicado publicado este miércoles, la organización anuncia que analizará de forma "rápida y exhaustiva" el incidente y exigirá "responsabilidades". Está previsto que el Consejo de Europa se posicione sobre la cuestión el próximo 16 de marzo.
La investigación por parte del CdE se suma a la que abrió en su momento el departamento de Asuntos Internos de los Mossos sobre los mismos hechos.
El fotoperiodista recibió el impacto del proyectil mientras realizaba su trabajo "perfectamente identificado"
Según relató justo después del incidente el centro para la defensa de los derechos humanos Irídia, el fotoperiodista recibió el impacto del proyectil mientras realizaba su trabajo y en un momento en el que no se estaba produciendo ningún disturbio ni acto violento.
La institución añadía que Gálvez se encontraba "claramente identificado" como periodista y que el disparo, que se efectuó en el brazo, se hizo “de manera totalmente injustificada”.
