Condenado a 18 años de prisión por abusar sexualmente de sus dos hijas y de otros cinco menores en Vall d'Aran

La Audiencia de Lleida ha condenado a 18 años de prisión, 8 años de libertad vigilada y una multa de 9.000 euros al acusado de abusar sexualmente de siete menores en Vall d'Aran entre 2011 y 2020. El procesado ha reconocido los hechos este miércoles en la Audiencia de Lleida a raíz de un acuerdo de conformidad entre la defensa, la acusación particular y la Fiscalía, que inicialmente solicitaba una condena de 38 años de prisión.

El procesado aprovechaba acontecimientos familiares para realizar tocamientos a las víctimas, entre las que se encontraban sus dos hijas, amigas de estas y otros familiares. El hombre, de 42 años, ya fue juzgado el pasado 24 de septiembre por presuntos abusos a una menor, amiga de sus hijas, pero la Audiencia de Lleida lo ha absuelto recientemente por falta de pruebas.

La sentencia también establece el pago de indemnizaciones por un importe de 43.000 euros a las víctimas. Al finalizar la vista, las acusaciones han solicitado el ingreso en prisión del hombre y su abogada ha pedido su traslado al centro penitenciario de Quatre Camins. Los Mossos d’Esquadra lo han conducido al centro penitenciario de Ponent.