La baja carga viral de los jabalís muertos ralentizó la expansión inicial de la peste porcina en Catalunya

Dentro de dos días se cumplirán tres semanas desde que se declaró el brote de peste porcina en Cerdanyola: fue el viernes 31 de noviembre cuando se confirmaron los positivos de dos jabalís encontrados muertos en la zona. De aquellos dos primeros jabalís se ha pasado a 26 animales silvestres infectados a día de hoy. Se trata de una cifra que todavía puede crecer, pero que se considera "dentro de la normalidad", según asegura la Generalitat.

Sin embargo, fuentes científicas consultadas por EL PERIÓDICO recuerdan que en otros brotes registrados en Europa, el avance de los contagios fue mucho más rápido. Hasta el momento, la enfermedad se ha propagado, sí, pero no a una velocidad excesivamente intensa, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de jabalís que habitan la zona cero perimetrada.

¿Cómo se explica esta expansión moderada durante los primeros días? Hay diferentes causas que pueden contribuir a un proceso de este tipo, pero según ha podido saber este diario, una de las razones es que la carga viral que se está hallando en las muestras es relativamente baja. Es decir, los cadáveres de jabalí con peste porcina no presentan cargas virales altamente elevadas.

"El motivo de una carga viral alta o baja en animales se refiere al ratio de replicación del virus", detalla Javier Capilla, profesor de virología de la Universitat Rovira i Virgili (URV) e investigador del equipo de Micología y Microbiología Ambiental (MICROAMB). ¿Es posible que el nivel de carga viral tenga relación con una cepa concreta? Capilla cree que sí, pero advierte de que esta no es la única explicación posible. "Es verdad que se han observado diferentes cepas y también podría ser que en una de ellas el virus se multplique menos de lo esperado, pero hasta que no se disponga del análisis definitivo no se puede saber", afirma.

Triángulo infeccioso

"Lo que sí sabemos, independientemente del ritmo de contagios, es que el virus sí está causando mortalidad", asegura el especialista. Además, no se descarta que el ritmo aumente y se empiecen a detectar ejemplares infectados fuera del núcleo del brote. Para Capilla, cada infección es un triángulo: "Una punta es el patógeno, la otra el huésped y la última depende de otros factores; la cepa es solo una punta". En cuanto al patógeno, puede ser que sea más o menos contagioso. En cuanto al huésped, hay que evaluar el sistema inmunitario y la respuesta ante la entrada del virus. Y las otras circunstancias pueden ser ambientales y condicionar la propagación de la peste porcina.

Sobre este tercer aspecto, el Govern ha tratado de aislar la zona cero de los contagios con un potente perímetro que impide el paso de fauna para evitar que se encuentren animales muertos por la peste fuera de un radio de 0 a 6 kilómetros de la zona de más peligro. Cabe señalar también que en países del este de Europa, en las últimas décadas, tras brotes de peste porcina, se han registrado ritmos de contagio similares al actual, que también podría repuntar durante los próximos días.

De hecho, el plan de la Generalitat pasa por que los puercos salvajes situados en este primer anillo de riesgo se contagien entre ellos y mueran antes de poder contagiar el virus a otros animales. En los alrededores, se realizan capturas puntuales para comprobar que el virus no ha salido del perímetro y para reducir el número de ejemplares.

Varias hipótesis

Cuando se dieron a conocer los dos primeros positivos, enseguida se aplicaron medidas para evitar que el virus se extendiera. Desde entonces, el ritmo de contagios moderado ya sorprendió a los miembros de los Agents Rurals que comandaban el operativo. En un primer momento, el Govern de la Generalitat especuló con la posibilidad de que el patógeno hubiera podido aparecer Catalunya por la presencia de un bocadillo con embutido contaminado. Sin embargo, al cabo de pocas horas se pusieron sobre la mesa otras hipótesis. Una de las principales apuntaba al laboratorio del centro de investigación en sanidad animal IRTA-CReSA, que trabaja con el virus y que está en las inmediaciones del punto en el que se halló uno de los dos primeros cadáveres.

Para determinar las causas del brote, el Ejecutivo catalán creó un grupo de trabajo para auditar el IRTA-CReSA, coordinado precisamente por el director del IRTA, un centro que depende del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. En las próximas horas, se harán públicas las primeras conclusiones de la auditoría, pero todavía quedará pendiente explicar −se hará en los siguientes días− cuál es la cepa que se ha detectado y cómo ha llegado hasta el medio natural. Lo que ya se sabe a esta hora, no obstante, es que la carga viral encontrada en las muestras de sangre es relativamente limitada.