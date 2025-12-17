Estafas navideñas
Aviso de la Guardia Civil a todos para estas navidades: deben extremar la precaución ante estas estafas
La Navidad es una de las épocas favoritas de los ciberdelincuentes
Cómo protegerse de las estafas durante las compras navideñas por internet: desconfiar, verificar y revisar
Ojo a esta estafa: te escriben por sms haciéndose pasar por tu hijo para pedirte dinero
Durante la Navidad, los ciberdelincuentes intensifican sus movimientos aprovechando el aumento de las compras online. Las promociones, descuentos y ofertas tentadoras aumentan en estas fechas, y ahí aparecen los estafadores para intentar conseguir los datos personales y bancarios de sus víctimas. Este tipo de fraudes se llevan a cabo imitando a comercios reales.
La ciberdelincuencia sigue creciendo en España. En 2024 se registraron 464.801 ciberdelitos, de los cuales el 89% corresponde a estafas informáticas, seguido por delitos de falsificación informática. Así lo explica un informe publicado por el Ministerio del Interior.
La estafa más común de las navidades
"Cuidado con los cupones, sorteos y premios navideños que recibas por email, SMS y apps de mensajería, durante estas fechas proliferan mensajes fraudulentos. No piques, es una técnica usada por los ciberdelincuentes para obtener datos personales y financieros", alerta la Guardia Civil en su cuenta oficial en X.
La técnica que utilizan los estafadores es el 'phishing' "que consiste en el envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima (red social, banco, institución pública, etc.) con el objetivo de robarle información privada, realizarle un cargo económico o infectar el dispositivo. Para ello, adjuntan archivos infectados o enlaces a páginas fraudulentas en el correo electrónico", explica el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
Las técnicas más utilizadas son los cupones con descuentos imposibles, ofreciendo a la víctima una rebaja tan tentadora que no puede ser real. También sorteos de productos muy demandados, se aprovechan de que muchas familias buscan productos similares que ya se han agotado para hacerles creer que lo pueden conseguir. Y premios que piden hacer clic en un enlace.
El objetivo de los estafadores es que las víctimas caigan en la trama, y para ello, replican las páginas web oficiales para crear una falsa seguridad.
Recordar
Las empresas no solicitan datos confidenciales por estas vías de mensajería, todos los sorteos se avisan a través de los canales oficiales. Por lo tanto, los agentes de seguridad recomiendan desconfiar de las notificaciones recibidas de manera inesperada, especialmente si nunca se ha visitado esa página web.
Así deben actuar las víctimas
La Guardia Civil recuerda que en la prevención está la clave y aconsejan:
- Nunca hacer clic en los enlaces ni descargar los archivos adjuntos
- No responder a los mensajes
- Eliminarlos siempre de manera inmediata para evitar caer en el fraude
- Comprobar siempre los sorteos o promociones a través de las páginas oficiales
Nunca proporcionar datos personales ni bancarios en páginas web o direcciones de correo electrónico sospechosas. Revisar los mensajes, ya que las estafas suelen contener errores gramaticales y faltas de ortografía. En caso de duda, comunicarse siempre a través de los canales oficiales y contactar con la Guardia Civil para que investiguen este tipo de fraudes y alerten al resto de ciudadanos.
