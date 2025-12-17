Alcanar vive el segundo episodio de lluvias torrenciales en una semana y vuelve a activar las alertas ante inundaciones

El pequeño municipio de Alcanar, situado en el extremo sur de Catalunya, en pleno corazón de les Terres de l'Ebre, ha sufrido este miércoles el segundo episodio de lluvias torrenciales de la semana que llega con tan solo una jornada de margen respecto al temporal del lunes. Alrededor de las cinco de la tarde, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido un aviso naranja por lluvias torrenciales en la zona, donde se están registrando descargas súbitas de hasta 20 litros por metro cuadrado y que, según reportan varios vecinos a través de redes sociales, está derivando en inundaciones en las calles. Poco después, Protecció Civil ha enviado un mensaje ES-Alert a todos los móviles del Montsià pidiendo a la población que extreme las precauciones y que se aleje inmediatamente de zonas inundables.

Las imágenes satelitales muestran que el Montsià está viviendo una tormenta estática que está descargando con fuerza en la zona. Los registros oficiales de las estaciones meteorológicas desplegadas en la zona reportan acumulaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en apenas una hora en zonas como el Mas de Barberans, els Alfacs, la Illa de Buda y les Cases d'Alcanar. También son varias las estaciones 'amateur' que reportan cifras similares en la zona, aunque en casos como en el municipio de Falset el cómputo se eleva por encima de los 100 litros por metro cuadrado acumulados a lo largo de toda la jornada.

En redes sociales circulan decenas de vídeos grabados por vecinos del Montsià en el que pueden verse calles completamente anegadas y coches circulando con el agua a la altura de las ruedas. Desde Trànsit informan que a raíz de este episodio se ha tenido que cortar la circulación en las carreteras de acceso a Alcanar así como las vías que conectan a este municipio con la localidad de Ulldecona.

Cinco desastres en siete años

El pasado domingo, el alcalde de Alcanar, Joan Roig, anunció su dimisión ante el desgaste "físico y emocional" derivado de lidiar con "cinco desastres naturales" en tan solo siete años. Con los avisos de los últimos días, su localidad ya suma siete avisos de emergencia en menos de una década relacionados con lluvias torrenciales e inundaciones. Según explicó Roig en una entrevista con EL PERIÓDICO, los temporales extremos "han convertido la emergencia en rutina" y, de hecho, han obligado a la Generalitat a activar medidas inéditas como la creación de los primeros planes para expropiar viviendas en zonas de alto riesgo y, colateralmente, los primeros refugiados climáticos en Catalunya.

Hace tan solo dos días, Roig lamentaba que "la nueva normalidad para Alcanar es vivir una concatenación de catástrofes naturales". "No hemos tenido tiempo de levantar cabeza tras una catástrofe porque en seguida ha llegado otra", lamentaba Roig el lunes cuando, de golpe, su teléfono recibió un mensaje ES-Alert por posibles inundaciones en el municipio. Menos de 48 horas más tarde, la escena se ha vuelto a repetir ante el envío masivo de mensajes a todos los vecinos de la zona alertando, una vez más, del riesgo derivado de las lluvias torrenciales.