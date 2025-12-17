La abogacía de Barcelona ve "imposible" implantar la reforma judicial sin más jueces

La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, ha advertido que es "imposible" que la tercera fase de la ley de eficiencia de la justicia, que comporta la creación de los tribunales de instancia y la desaparición de los juzgados unipersonales, es despliegue el próximo 1 de enero en Barcelona, como está previsto, por la falta de jueces, personal y digitalización de expedientes. Además de en la capital catalana, el despliegue de esta reforma está previsto que se efectúe en Girona, Lleida y Tarragona, además de Arenys, Figueres, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Terrassa, Mataró, Reus y Granollers.

En un encuentro con medios de comunicación, Vallejo ha expresado este viernes su preocupación por la inminente implementación el 31 de diciembre de la tercera fase de la ley de eficiencia de la justicia, que entró en vigor el pasado 3 de abril y que culminará esta reforma legislativa impulsada por el Gobierno para mejorar el funcionamiento de la justicia.

La decana de los abogados barceloneses considera que la puesta en marcha de este sistema ha de ser "progresivo", a la vez que ha reclamado una moratoria, una reivindicación que comparten con los jueces decanos de España. A su entender, esa aplicación debería empezar por la jurisdicción mercantil, que en Barcelona funciona desde hace tiempo con un modelo similar al de los nuevos tribunales de instancia, que a diferencia de los juzgados tradicionales es un órgano colegiado.

Sin recursos, ni personal

Vallejo ha aseverado que no es posible que el nuevo modelo judicial se implante el 31 de diciembre por la falta de recursos y de personal, lo que incluye los 55 nuevos jueces que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y el Govern estiman que serían necesarios para alcanzar la media española. "No se están creando esas plazas de jueces ni se ve que se vayan a crear", ha insistido la decana. A ese déficit histórico se une la escasez de personal de gestión y de la digitalización de los procesos.

Vallejo, que ha mantenido varias reuniones sobre el asunto con el TSJC y el decanato de los juzgados de Barcelona, apuesta por un despliegue paulatino de la tercera fase de la ley: primero mercantil, familia y discapacitados, para avanzar "poco a poco" en el ámbito civil y, por último, el penal, área que el Departamento de Justicia anuncia tendrá digitalizada en 2026.

En este mismo sentido, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, manifestó que la "predisposición" del Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes para apoyar la moratoria para implementar los tribunales de instancia es "una medida acertada", pero ha solicitado una "monitorización del proceso" para evitar "disfunciones".

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha convocado para el próximo lunes, 22 de diciembre, un encuentro con las comunidades que tienen delegada las competencias de Justicia, como Catalunya, para valorar la última implementación. La ley implica que los 3.800 juzgados unipersonales de España son sustituidos por 431 Tribunales de Instancia, que se situarán en los partidos judiciales actuales y donde los jueces trabajarán por secciones. En Cataluña, había 603 juzgados unipersonales repartidos en 49 partidos judiciales, ampliado a 50 con la incorporación del partido de Sant Cugat. En la fase tres, además del partido judicial de Barcelona -que es el mayor- están los últimos 13 partidos judiciales que deben transformarse.