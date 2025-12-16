Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Retirada este lunes

Vídeo | Hallada muerta una ballena de 21 metros en la costa de A Coruña

"Han tenido que izarla al muelle con una grúa", han precisado desde el Puerto

Hallada muerta una ballena de 30 toneladas en la costa de A Coruña

Hallada muerta una ballena de 30 toneladas en la costa de A Coruña

Carlos Pardellas

Europa Press

Europa Press

Efectivos han participado este martes en un operativo para la retirada del mar de una ballena de 30 toneladas que apareció sin vida y a la deriva frente a las costas de A Coruña.

Desde la Autoridad Portuaria han explicado que el mamífero, de 21 metros, apareció varado el sábado y que debido a sus dimensiones se procedió a un operativo para su retirada, con una grúa y con participación del personal de la Coordinadora para el Estudio de Mamíferos Marinos (CEMMA).

"Han tenido que izarla al muelle con una grúa", han precisado desde el puerto en relación a un operativo que comenzó este martes a las ocho de la mañana y en el que, ya una vez en tierra, se procedió al despiece de la ballena con elementos acordes a la dimensión de la misma.

A su vez, desde Salvamento Marítimo han explicado que el cetáceo, de unos 25 metros, ya sin vida, apareció a la deriva frente a las costas de A Coruña, en la zona de O Portiño.

El Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña coordinó el operativo, movilizando al helicóptero Helimer 401 para localizar al cetáceo y la embarcación Salvamar Betelgeuse para remolcarlo hasta la dársena de Oza."Una operación para garantizar la seguridad en la navegación y proteger nuestro entorno marino", han precisado desde Salvamento Marítimo en relación a una actuación con varias grúas y el empleo de material para proceder al despiece.

