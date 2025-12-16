Retirada este lunes
Vídeo | Hallada muerta una ballena de 21 metros en la costa de A Coruña
"Han tenido que izarla al muelle con una grúa", han precisado desde el Puerto
Efectivos han participado este martes en un operativo para la retirada del mar de una ballena de 30 toneladas que apareció sin vida y a la deriva frente a las costas de A Coruña.
Desde la Autoridad Portuaria han explicado que el mamífero, de 21 metros, apareció varado el sábado y que debido a sus dimensiones se procedió a un operativo para su retirada, con una grúa y con participación del personal de la Coordinadora para el Estudio de Mamíferos Marinos (CEMMA).
"Han tenido que izarla al muelle con una grúa", han precisado desde el puerto en relación a un operativo que comenzó este martes a las ocho de la mañana y en el que, ya una vez en tierra, se procedió al despiece de la ballena con elementos acordes a la dimensión de la misma.
A su vez, desde Salvamento Marítimo han explicado que el cetáceo, de unos 25 metros, ya sin vida, apareció a la deriva frente a las costas de A Coruña, en la zona de O Portiño.
El Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña coordinó el operativo, movilizando al helicóptero Helimer 401 para localizar al cetáceo y la embarcación Salvamar Betelgeuse para remolcarlo hasta la dársena de Oza."Una operación para garantizar la seguridad en la navegación y proteger nuestro entorno marino", han precisado desde Salvamento Marítimo en relación a una actuación con varias grúas y el empleo de material para proceder al despiece.
